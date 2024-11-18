Австрия выделяет 8 млн евро на гумпомощь Украине и Молдове – МИД

Министерство иностранных дел Австрии объявило о выделении 8 млн. евро на гуманитарную помощь для Украины и Молдовы. Об этом говорится в заявлении МИДа страны, сообщает Европейская правда.

Как заявил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг – во вторник, 19 ноября, исполняется 1000 дней с тех пор, как глава Кремля Владимир Путин начал полномасштабное вторжение против Украины.

"Тысячу дней назад мы проснулись в совершенно ином мире. В мире, в котором война вернулась в Европу" , - отметил он.

Он подчеркнул, что Австрия твердо стоит на стороне украинского народа с первого дня и в канун третьей зимы войны гуманитарная помощь увеличивается еще на 8 миллионов евро.

По его словам, 5 млн евро из этой суммы будет выделено на проект гуманитарного разминирования Всемирной продовольственной программы ООН. Он направлен на возобновление сельскохозяйственного производства в Украине.

Еще 3 млн. евро получат Международный комитет Красного Креста, Детский фонд ООН и Фонд ООН в области народонаселения для оказания гуманитарной помощи в Украине и Молдове.