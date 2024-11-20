В Пентагоне не видят признаков возможного применения РФ ядерного оружия

Комментируя публикацию Россией своей новой пересмотренной ядерной доктрины, в Пентагоне заявили, что не удивлены таким решением Москвы, но не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие в Украине. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге во вторник 19 ноября, сообщает Голос Америки.

“Они сигнализировали, что намерены обновить [ядерную доктрину – ред.] в течение последних нескольких недель. Это та самая безответственная риторика, которую мы видели раньше и которую мы наблюдали, честно говоря, последние два года. Поэтому это то, за чем мы будем продолжать наблюдать.

Но мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине и мы не видим никаких изменений, которые нужно внести в нашу собственную ядерную позицию” , — заявила Сингх.

На брифинге чиновник также сообщила, что по информации Минобороны США, в Курской области РФ в настоящее время находится более 11 тысяч солдат КНДР, прибывших в пограничную с Украиной область для участия в боевых действиях на стороне россиян.

"В настоящее время мы оцениваем, что более 11 тысяч солдат КНДР стоят вместе с российскими войсками. Они двигаются в Курскую область по очень конкретной причине, чтобы вступить в боевые действия с украинскими силами. Итак, мы ожидаем, что они скоро вступят в бой. Но пока я не могу подтвердить, что это произошло" , — сообщила Сингх.

Пентагон также не исключает, что количество северокорейских военных, вовлеченных в войну России против Украины, может увеличиться.

"Будет отправлено больше? Это, безусловно, возможно, но сейчас наша оценка такова" , — заявила спикер.

Она также подчеркнула, что привлечение войск третьего государства – это эскалация со стороны РФ. По ее словам, администрация предупреждала Россию, что в случае размещения войск КНДР, США помогут Украине ответить и "обеспечат Украину тем, что ей нужно".

Сингх объяснила, что это не будет считаться эскалацией со стороны США, поскольку будет продолжением обязательства, которое взяла на себя администрация с начала полномасштабного вторжения.

"Мы очень четко сказали, что введение солдат КНДР в бой, особенно когда речь идет о суверенитете Украины, означает, что они - справедливая цель в этой битве, и поэтому они будут считаться законными военными целями" , - сообщила чиновник.

В то же время в Пентагоне не подтвердили и не опровергли, разрешила ли администрация Байдена Киеву использовать ракеты ATACMS для поражения целей на территории РФ.

Сообщения Минобороны РФ о том, что россияне сбили над Брянщиной пять ракет ATACMS в Пентагоне также оставили без комментариев.