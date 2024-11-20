США разрешили удары по России ракетами Storm Shadow – The Times
США дали "зеленый свет" Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Официально Британия еще не подтвердила снятие ограничений. Об этом сообщает The Times, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Издание отмечает, что премьер-министр Британии Кир Стармер избегает комментариев по поводу разрешения наносить удары по России ракетами Storm Shadow, которые передали Украине. Стармер сказал, что не собирается вдаваться в "оперативные подробности".
Источники The Times в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что "поворотным моментом" было привлечение солдат КНДР со стороны России. Это было расценено как "серьезную эскалацию".
Собеседники издания из Даунинг-стрит сказали, что есть "очень веские оперативные причины", почему британское правительство должно быть осторожными в высказываниях, чтобы "не дать Путину стратегическое преимущество на поле боя".
Однако Стармер начал отказывать от осторожных комментариев, намекая, что это только вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow смогут использоваться в Украине.
The Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, сообщило, что риторика Стармера была умышленной, и намекнули, что предварительные возражения против использования Storm Shadows американцами уже сняты.
При этом союзники Стармера полагают, что ракеты Storm Shadow не изменят ситуацию на поле боя в Украине.
США разрешили бить ATACMS по России
На днях ряд западных СМИ написал, что президент США Джо Байден разрешил Украине удары по территории России ракетами ATACMS. Позже в США официально подтвердили, что Белый дом снял ограничения с Украины.
Источники в военно-политических кругах также сообщили, что Великобритания и Франция разрешили применять по российской территории крылатые авиационные ракеты Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.
Известно, что Украина уже впервые ударила американскими ракетами ATACMS по территории России. Силы обороны атаковали объект в Брянской области.