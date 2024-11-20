Путин вторую неделю не появляется на публике из-за эскалации вокруг Украины - росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин в последний раз появлялся на публике почти две недели назад, однако Кремль публикует отложенные отчеты о его встречах, которые на самом деле состоялись за несколько недель или даже месяцев до этого, чтобы создать «видимость работы». Об этом пишет российское издание Faridaily, сообщает Новое время.

По данным издания, практика публикации отложенных отчетов о встречах Путина регулярно используется Кремлем, чтобы показать непрерывность его работы, однако в последнее время сроки между реальными встречами и публикациями отчетов о них сильно увеличились.

Отмечается, что Кремль сообщил, что 12 ноября Путин встретился с председателем фракции Единая Россия в Госдуме РФ Владимиром Васильевым. На встрече Путин говорит Васильеву, что его партия «активно участвует» в подготовке бюджета, хотя его внесли в Госдуму еще 30 сентября, а одобрили в первом чтении — 24 октября.

О работе над бюджетом и поддержке его в первом чтении Путин говорил также с главой фракции Новые люди Алексеем Нечаевым. Их встреча состоялась 19 ноября, уже после того, как бюджет был принят во втором чтении — 14 ноября.

Кроме того, 19 ноября Нечаев посетил выставку в Госдуме и на фотоотчете с места событий выглядит совсем не так, как в отчете администрации российского диктатора.

Faridaily также обратило внимание, что лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступал в Госдуме РФ в день, когда, по версии Кремля, состоялась его встреча с Путиным, более того — примерно в одно и то же время.

По словам источников издания, задержка в публикациях отложенных отчетов со встреч Путина достигла двух месяцев. При этом сам Путин в последний раз появлялся на публике 7 ноября на форуме в Валдае.

Как пишет Faridaily, такое «исчезновение» кремлевского диктатора произошло на фоне эскалации вокруг Украины — после того, как президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить дальнобойные удары по территории России американскими ракетами ATACMS.

Кроме того, как предполагает медиа, о месте пребывания Путина может не знать даже его пресс-секретарь Дмитрий Песков.