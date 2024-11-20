Зеленский заявил, что Крым можно вернуть дипломатическим путем

Президент Владимир Зеленский рассказал, уступит ли Украина территорию в рамках мирного соглашения с Россией, сообщает Зеркало недели.

В интервью Fox News он заявил, что Киев "не может юридически признать ни одну оккупированную территорию российской", однако и военных возможностей для деоккупации всех своих территорий у Украины также нет.

"Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем" , — заявил Зеленский.

В то же время президент, отвечая на вопрос о готовности "остановить кровопролитие в Европе", заявил, что Украина готова возвращать Крым дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Киев не готов терять десятки тысяч своих граждан ради возвращения полуострова.

"Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради возвращения Крыма... Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем" , — подчеркнул президент.

Напомним, в интервью Fox News Зеленский заявлял, что у США есть больше возможностей для того, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. Он отметил, что глава Кремля слабее, ведь американский лидер "имеет и силу, и власть, и оружие, и он может снизить цену на энергоресурсы".

По данным CNN, большинство аналитиков предполагают, что любое соглашение, которое потенциально заключат Украина и Россия, будет предусматривать замораживание линии фронта. Вместе с этим Киев и Москва получат гарантии безопасности, чтобы предотвратить будущее повторение войны.