Венгрия разворачивает ПВО возле Украины: война в самой опасной фазе

Венгрия решила развернуть возле границы с Украиной противовоздушную оборону. Это произошло после того, как ВСУ разрешили бить по России западными ракетами.﻿ Об этом заявил министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий, которого цитирует Telex, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он отметил, что приказал развернуть средства противовоздушной обороны в северо-восточной части Венгрии, граничащей с Украиной. Министр аргументировал это тем, что "масштабы российско-украинской войны больше, чем когда-либо, и война вошла в самую опасную фазу".

Глава Минобороны связал развертывание ПВО со снятием ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия, предоставленного союзниками. Речь идет о разрешении использовать западные ракеты для ударов вглубь территории России.

Также венгерский министр заявил, что именно по этой причине Россия заявила об изменении своей ядерной доктрины.

Снятие ограничений на оружие

Напомним, на днях стало известно, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Таким образом с Украины сняли ограничения на использование этого оружия. Ранее украинские военные использовали ATACMS для поражения объектов в Крыму и других оккупированных территориях.

Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Британия и Франция разрешили бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.

Издание The Times отмечает, что США "дали зеленый" свет на удары вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. По данным Bloomberg, Украина уже применяла Storm Shadow для ударов по территории РФ.