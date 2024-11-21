В Минобороны Британии предупредили об ухудшении положения Украины на поле боя

Линия фронта "сейчас менее стабильна, чем когда-либо" с первых дней вторжения России в Украину в 2022 году.﻿ Об этом министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

На заседании специального комитета по обороне Хили обрисовал мрачную картину ситуации в Украине.

Он заявил, что Россия уже несколько раз предпринимала эскалации, включая усиление атак на объекты энергетической инфраструктуры в преддверии зимы, развертывание не менее 10 тысяч северокорейских военных и учащение нападений, в результате которых гибнут дети.

Министр обороны не подтвердил, что россияне запустили межконтинентальную баллистическую ракету по Украине, лишь признав, что об этом сообщалось в СМИ.

Напомним, Россия 21 ноября запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский.