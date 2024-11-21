Залужный: Можно считать, что Третья мировая война уже началась

Посол Украины в Великобритании экс-главком ВСУ Валерий Залужный говорит, что после прямого привлечения автократических союзников России в войну против Украины, можно считать, что началась Третья мировая война.﻿﻿ Об этом Залужный сказал во время выступления на церемонии награждения "УП-100", сообщает Украинская правда.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды".

Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали" , – заявил посол.

По мнению Залужного, большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы дают основание говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому.

"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы.