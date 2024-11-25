В Одессе разоблачили сотрудников ТЦК, которые требовали деньги за отсрочку

В Одессе представителей ТЦК подозревают в незаконном задержании мужчин на блокпостах и вымогательстве денег за отсрочку от мобилизации. Со ссылкой на ГБР.﻿, сообщает Новое время.

В заявлении говорится, что сотрудники ГБР разоблачили сотрудников Одесского ТЦК и СП.

По данным следствия, они останавливали мужчин на блокпостах области, записывали их персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.

В частности, за 4,5 тысячи долларов фигуранты обещали отпустить мужчин и помочь с оформлением отсрочки. В случае отказа платить угрожали объявлением в розыск.

Один из фигурантов дела был задержан 21 ноября во время получения денег за «услугу». Ему было доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Кроме того, во время обыска в доме одного из фигурантов дела, тот применил табельное оружие и угрожал работникам ДБР. Он был задержан. Ему поставлено в известность о подозрении в покушении на убийство правоохранителей, за что ему может грозить пожизненное лишение свободы.