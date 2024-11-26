Шмыгаль анонсировал выплату 6500 грн "зимней поддержки" на детей

Правительство будет оказывать единовременную денежную помощь на детей для прохождения зимнего периода﻿. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает Деловая столица.

В течение декабря дети из малообеспеченных семей, дети и люди с инвалидностью I группы из числа внутренних переселенцев смогут получить единовременную денежную помощь от государства в размере 6500 гривен (на каждого ребенка).

Средства будут предоставлять на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой.

Помощь рассчитана на детей, которые по состоянию на 1 ноября 2024 года еще не достигли 18 лет. Поддержка будет выплачиваться украинцам, которые по состоянию на ноябрь 2024 года являются получателями помощи на проживание ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Эта помощь является частью комплексного пакета "зимней поддержки" для украинских семей. Продолжаем добавлять новые программы и инициативы.

Кроме того, ко Дню Святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно тысячу гривен (на каждого ребенка). Средства на эту помощь предоставляю ЮНИСЕФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, предусматривающую помощь в размере тысячи гривен для каждого украинца.