Бизнесу разрешили импортировать 60% электроэнергии во избежание графиков отключений

Кабинет Министров разрешил не применять графики отключения света для бизнеса, который будет импортировать 60% электроэнергии для собственных нужд, а не 80%, как это было раньше. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Экономическая правда.

Бизнес не будет отключать от электроэнергии только при условии, что он импортирует более 60% от общего объема потребления на соответствующий час или если не менее 60% электроэнергии обеспечивается собственным производством.

Ранее меры ограничения электроэнергии не предусматривались для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд.

К таким потребителям не будут применяться ограничительные меры, в частности графики ограничения потребления электроэнергии, почасовые отключения, ограничения потребления электрической мощности, аварийные отключения.

"Решение правительства принято с учетом увеличения лимитов мощностей для импорта электрической энергии в Украину из европейских стран до 2,1 ГВт. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения большего объема коммерческого импорта электрической электроэнергии, позволит развить собственную генерацию электроэнергии и обеспечить большую устойчивость энергосистемы в условиях дефицита" , – объяснил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



