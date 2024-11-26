Израиль и Ливан официально приняли соглашение о перемирии - Байден

Израиль и ливанская группировка "Хезболла" официально приняли соглашение о перемирии и прекращении огня в Ливане. Соглашение вступит в силу утром среды, 27 ноября.﻿ Об этом написал президент США Джо Байден в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: Они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой" , - написал он.

По словам Байдена, США, Франция и союзники пообещали сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения. Однако американские войска не будут привлекать.

"Давайте проясним: Израиль не начинал эту войну, ливанский народ также не стремился к этой войне, как и Соединенные Штаты" , - сказал Байден на брифинге.

Президент США добавил, что с начала конфликта более 70 тысяч израильтян и более 300 тысяч ливанцев стали беженцами.