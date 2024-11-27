Зеленский сообщил, когда подпишет закон о госбюджете на 2025 год
Президент Владимир Зеленский подпишет закон о государственном бюджете на 2025 год в четверг, 28 ноября. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает Деловая столица.
Глава государства отметил, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и представителями Верховной Рады.
"Обсудили основные параметры государственного бюджета на следующий год, нашу финансовую готовность и на этот декабрь, и на следующий год. И договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады. Главное — все финансовые потребности Украины на ближайшее время и на следующий год гарантированы", — сказал Зеленский.