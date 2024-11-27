Зеленский сообщил, когда подпишет закон о госбюджете на 2025 год

Президент Владимир Зеленский подпишет закон о государственном бюджете на 2025 год в четверг, 28 ноября﻿. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает Деловая столица.

Глава государства отметил, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и представителями Верховной Рады.