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Зеленский сообщил, когда подпишет закон о госбюджете на 2025 год

Зеленский сообщил, когда подпишет закон о госбюджете на 2025 год
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подпишет закон о государственном бюджете на 2025 год в четверг, 28 ноября﻿. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает Деловая столица.

Глава государства отметил, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и представителями Верховной Рады.

"Обсудили основные параметры государственного бюджета на следующий год, нашу финансовую готовность и на этот декабрь, и на следующий год. И договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады. Главное — все финансовые потребности Украины на ближайшее время и на следующий год гарантированы", — сказал Зеленский.

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