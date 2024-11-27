Вашингтон и Пекин провели обмен заключенными - Politico

США и Китай в среду, 27 ноября, провели обмен заключенными в формате три на три. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. Об этом пишет издание Politico, сообщает Новое время.

По данным Politico, Китай освободил американцев Марка Свидана, Кая Ли и Джона Люна в обмен на трех неизвестных граждан КНР. Как заявил высокопоставленный чиновник, обмен является результатом многолетних «интенсивных переговоров» между официальными лицами Белого дома, Госдепартамента и их китайскими коллегами.

Politico сообщило, что трое американцев вернутся в США «через несколько часов».

Журналисты добавили, что этот обмен дает надежду на то, что Пекин, возможно, захочет вести переговоры об освобождении других граждан США, которые находятся за решеткой в Китае или которым запрещен выезд из страны.

Китайская полиция арестовала американца Марка Свидана в ноябре 2012 года, он является уроженцем Техаса. Его обвинили в изготовлении и торговле наркотиками. В январе 2020 года суд в провинции Гуандун после пятилетнего судебного разбирательства приговорил Свидана к смертной казни с отсрочкой на два года.

Шанхайская полиция задержала Кая Ли из штата Нью-Йорк в сентябре 2016 года. В июле 2018 года суд приговорил его к десятилетнему тюремному заключению за якобы шпионаж в пользу ФБР. В 2021 году ООН признала Кая Ли жертвой произвольного задержания и назвала его заключение «политическим, а не уголовным».

В 2023 году китайский суд приговорил Джона Люна к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. Пекин тогда утверждал, что американец работал на американские спецслужбы с 1989 года. Его освобождение стало неожиданностью, поскольку ни Государственный департамент, ни ООН не считали его «неправомерно задержанным» китайскими властями.