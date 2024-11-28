Массированная атака РФ по Украине: ПВО сбила 79 ракет и 38 беспилотников

В ночь на 28 ноября российские войска нанесли массированный воздушный удар по Украине, применив ракеты разных типов и беспилотники. Силы противовоздушной обороны сбили 79 ракет и 38 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего в небе над Украиной было обнаружено 188 воздушных целей:

3 зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области РФ по Харьковщине;

- 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Волгоградская области РФ;

- 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30 подтверждено избиение:

76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локационно потеряны).

Воздушные силы отмечают, что ракетно-дроновый удар РФ был направлен на объекты энергетики Украины.