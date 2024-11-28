The Economist: Трамп обвинит Байдена в случае поражения Украины

Если приоритетом Трампа является заключение соглашения — любого соглашения — он может просто сократить помощь Украине и настаивать на том, чтобы она приняла требования России. Однако некоторые наблюдатели считают, что Трамп сочтет поражение Украины плохим как для Америки, так и для своего имиджа, сообщает Зеркало недели.

По словам инсайдеров, Трамп опасается, что провал в Украине подорвет его популярность, так же как хаотический вывод войск из Афганистана в 2021 году навредил президенту Джо Байдену, говорится в материале журнала The Economist.

Эрик Чиарамелла из вашингтонского аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace, который работал в Белом доме во времена Трампа, утверждает, что изоляционистское крыло Республиканской партии находится на подъеме.

Трамп может искать легкое соглашение с помощью комбинации "кнута для России и пряника для Украины": предложение снять санкции с России и угроза прекратить поставки оружия Украине. Если Украина потерпит крах, говорит Чиарамелла, Трамп просто обвинит в этом Байдена.