Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) диагностика и лечение

Бактерия, умеющая выживать в строжайших условиях, невидима, но очень опасна, особенно для тех, чей организм ослаблен. И это – синегнойная палочка! Именно она является настоящим вызовом для современной медицины из-за своей стойкости к антибиотикам. В медицинской лаборатории ДИЛА вы можете сдать анализ на синегнойную палочку, чтобы подтвердить или опровергнуть ее наличие и при необходимости как можно скорее начать лечение.

Что такое синегнойная палочка?

Синегнойная палочка в микробиологии – это грамотрицательная бактерия, выделяющая экзотоксины, образующая сине-зеленый пигмент, резистентная к большинству антибиотиков и очень устойчивая во внешней среде, в том числе и к дезинфектантам (например, имеет разрушающий формальдегид фермент). Она широко распространена в природе, а именно в воде, почве и растениях.

Синегнойная палочка является микроорганизмом, обычно вызывающим оппортунистические инфекции, то есть для здоровых людей бактерия обычно не несет угрозы, но для лиц с пониженным иммунитетом или хроническими заболеваниями может стать причиной серьезных инфекций. Также она является причиной нозокомиальных или внутрибольничных инфекций, особенно при ненадлежащей обработке медицинского инструментария.

Синегнойная палочка вызывает такие болезни как пневмония, сепсис, инфекции мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит), менингит, инфекции кожи и мягких тканей (фолликулит, абсцессы), тонзиллит, фарингит, а также послеоперационные и госпитальные инфекции.

Симптомы синегнойной инфекции

Как правило, синегнойная палочка является постоянным спутником ожоговых, терапевтических и ЛОР отделений и, соответственно, самые частые поражения, что вызывает инфицирование ожоговых поверхностей, наружные отиты и внутрибольничные пневмонии. По статистике, каждая десятая внутрибольничная пневмония вызвана именно синегнойной палочкой. Симптомы синегнойной инфекции зависят от места поражения:

в дыхательных путях – кашель, одышка, боль в груди, лихорадка;

в мочевыделительной системе – боль при мочеиспускании, частые позывы, кровь в моче;

на коже и ранах – гноение, покраснение, повышение температуры вокруг раны, часто являются причиной «дерматита пловца», потому что любят теплые влажные места и очень быстро размножаются в гидромассажных ваннах, бассейнах и при ненадлежащей обработке поверхностей и обеззараживании воды вызывают заражение;

на глазах или ушах – боль, покраснение, снижение зрения или слуха, является частым осложнением после операций на роговице;

в костях – является причиной остеомиелита, особенно при колотых глубоких ранах;

при сепсисе – высокая температура, слабость, снижение давления, учащенное сердцебиение.

Синегнойная палочка в моче появляется обычно при инфицировании мочевыводящих путей – цистит (воспаление мочевого пузыря) или пиелонефрит (воспаление почек). Синегнойная палочка на коже может вызвать фолликулит или абсцессы, особенно при наличии порезов, ссадин или других повреждений. Синегнойная палочка в горле может стать причиной тонзиллита или фарингита с симптомами боли, воспаления и покраснения слизистой.

В некоторых случаях синегнойная инфекция может носить скрытый характер, что затрудняет ее диагностику.

Как передается синегнойная палочка?

Передача синегнойной палочки происходит несколькими путями:

Контактно-бытовой путь – через загрязненные предметы, например полотенца, медицинские инструменты, воду в бассейнах. Воздушно-капельный путь – через вдыхание загрязненного воздуха или водяной пыли. При госпитальных инфекциях бактерия часто распространяется в больницах через катетеры, аппараты искусственной вентиляции легких или другие медицинские устройства при несоблюдении условий асептики и антисептики.

Синегнойная палочка устойчива к неблагоприятным условиям, что позволяет ей выживать в сложных средах и способствует распространению инфекции.

Диагностика синегнойной инфекции

Чтобы выявить синегнойную палочку, проводят такие исследования, как:

бактериологический посев – анализ биоматериала (кровь, моча, мокрота, раневая жидкость) на специальных питательных средах;

антибиотикограмма – определение чувствительности бактерии к антибиотикам;

молекулярные методы – ПЦР-тестирование для быстрой и точной идентификации бактерии;

Иммуноферментный анализ (ИФА) – для выявления специфических антител к бактерии.

Современные методы лечения синегнойной палочки

Лечение синегнойной палочки от тяжести состояния и места поражения:

Применение комбинации антибиотиков широкого спектра действия (карбапенемы, аминогликозиды, цефалоспорины). Перед назначением обязательно производят антибиотикограмму. При кожных поражениях используют антисептические средства, мази с антибиотиками. К примеру, синегнойная палочка на ногтях лечится антисептиками, а также антибактериальными мазями. Для поддержания водно-солевого баланса в тяжелых случаях может назначаться инфузионная терапия. Назначение иммуноглобулинов или других препаратов повышающих иммунитет. Фаготерапия – использование бактериофагов для уничтожения синегнойной палочки, особенно при стойких формах инфекции.

К лечению следует подходить с особым вниманием, ведь заболевание, вызванное синегнойной палочкой, часто имеет тяжелое течение и переходит в хроническую форму. Правильная диагностика и своевременное лечение помогают избежать осложнений, которые могут возникнуть из-за заражения синегнойной палочкой.