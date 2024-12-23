Доллар уже дороже 42. Что дальше

Курс доллара в Украине преодолел отметку 42 грн. В понедельник 23 декабря на межбанковском валютном рынке безналичный доллар на позиции «бид» достиг отметки 42,042 грн, а самая дорогая сделка к 14:00 прошла по цене 42,049 грн.

Все это произошло несмотря на отчаянное сопротивление Национального банка, который с самого начала торгов активно проводил валютные интервенции, закрывая практически все заявки на покупку. Просто заявок оказалось слишком много, и Нацбанк, похоже, на такой ажиотажный спрос не рассчитывал. На прошлой неделе НБУ продал на межбанке 1417,6 млн долларов – максимальный объем с конца мая 2022 года. Ни в конце 2022-го, ни в конце 2023-го года подобные интервенции не проводились. Что же происходит?

Казначеи украинских банков сообщили порталу «Курс Украины», что уже третью неделю подряд на межбанковском валютном рынке ощущается приток т.н. «бюджетной гривны». Бюджетные организации рассчитываются с предприятиями-поставщиками товаров и услуг, спеша сделать это до конца года. В результате в банковскую систему одномоментно выбрасываются десятки миллиардов гривен. Часть этих денег почти сразу же отправляется на межбанковский валютный рынок для конвертации в доллары или евро. Кому-то надо закупать импортные продукты или комплектующие, а кто-то просто пытается уберечься от обесценивания гривны.

При этом компании-экспортеры, хоть и продолжают продавать на рынке валютную выручку, но даже приблизительно не могут компенсировать существенно выросший спрос. Единственный, кто может хоть как-то спасти положение, - Национальный банк, который уже второй месяц подряд каждую неделю увеличивает объем интервенций, параллельно понемногу «опуская» гривну.

Пока что Национальному банку удается удерживать ситуацию под контролем, но удаётся это за счет существенного расходования валютных резервов.

Глядя на происходящее на межбанке, поднимают ценники на наличный доллар и оптовые обменные пункты. Еще неделю назад доллар в Киеве можно было легко купить по 41,92-41,95 грн. Теперь о такой цене можно лишь вспоминать с грустью. В обед понедельника 23 декабря наличного «американца» в столице продают минимум по 42,28-42,30 грн.

Задрали курсы и коммерческие банки. Причем там, где по какой-то причине на табло курсы ниже, чем у соседей, вместо долларов клиенты слышат уже позабытые слова «Долларов в продаже нет. Все раскупили». Украинцы понимают, что на этот раз курс растет не в результате спекулятивного сговора, а по вполне объективным причинам. Наш портал детально объяснял причины происходящего в статье Доллар опять 42. Теперь надолго﻿. И оптимизма, что доллар в скором времени вернется хотя бы к отметке 40 грн, не осталось даже у самых заядлых мечтателей.

Что дальше

Как утверждают казначеи, подобный ажиотажный рост продлится как минимум до конца текущей недели – пока бюджетные организации не закончат расчеты с контрагентами. Конечно, Нацбанк будет делать все возможное и невозможное, чтобы сдержать рост, однако развернуть тренд в обратную сторону в настоящий момент не под силу даже ему. А это значит, что в ближайшие дни еще как минимум 10-20 копеек доллар вполне может прибавить к текущему курсу.

Т.е. в лучшем случае к концу недели в обменках за доллар будут просить 42,40-42,50 грн, если не больше. Спасает лишь то, что украинцы сильно обеднели за время войны, и покупать наличную валюту большинству просто не за что.

Что касается снижения котировок – и на межбанке, и на табло обменников – это может произойти уже в начале следующего года, когда поток «бюджетной гривны» иссякнет, а вместе с ним спадет и ажиотаж. Возможно, тогда доллару и удастся на какое-то время подешеветь ниже 42 гривен, как это часто бывало раньше.