Долар уже дорожче 42. Що далі

Курс долара в Україні подолав позначку 42 грн. У понеділок 23 грудня на міжбанківському валютному ринку безготівковий долар на позиції «бід» досяг позначки 42,042 грн, а найдорожча угода до 14:00 пройшла за ціною 42,049 грн.

Все це сталося попри відчайдушний опір Національного банку, який із самого початку торгів активно проводив валютні інтервенції, закриваючи практично всі заявки на покупку. Просто заявок виявилося забагато, і Нацбанк, схоже, на такий ажіотажний попит не розраховував. Минулого тижня НБУ продав на міжбанку 1417,6 млн доларів – максимальний обсяг з кінця травня 2022 року. Ні наприкінці 2022-го, ні наприкінці 2023-го подібні інтервенції не проводилися. Що ж відбувається?

Казначеї українських банків повідомили порталу «Курс України», що вже третій тиждень поспіль на міжбанківському валютному ринку відчувається приплив так званої «бюджетної гривні». Бюджетні організації розраховуються з підприємствами-постачальниками товарів та послуг, поспішаючи це зробити до кінця року. В результаті до банківської системи миттєво викидаються десятки мільярдів гривень. Частина цих грошей майже відразу вирушає на міжбанківський валютний ринок для конвертації в долари чи євро. Комусь треба закуповувати імпортні продукти чи комплектуючі, а хтось просто намагається уберегтися від знецінення гривні.

При цьому компанії-експортери, хоч і продовжують продавати на ринку валютну виручку, але навіть приблизно не можуть компенсувати попит, що істотно виріс. Єдиний, хто може хоч якось урятувати становище, - Національний банк, який уже другий місяць поспіль щотижня збільшує обсяг інтервенцій, паралельно потроху «відпускаючи» гривню.

Поки що Національному банку вдається утримувати ситуацію під контролем, але це вдається за рахунок суттєвого витрачання валютних резервів.

Дивлячись на те, що відбувається на міжбанку, підіймають цінники на готівковий долар та оптові обмінні пункти. Ще тиждень тому долар у Києві можна було легко купити за 41,92-41,95 грн. Тепер про таку ціну можна лише згадувати із сумом. В обід понеділка 23 грудня готівкового «американця» у столиці продають щонайменше по 42,28-42,30 грн.

Задерли курси та комерційні банки. Причому там, де з якоїсь причини на табло курси нижчі, ніж у сусідів, замість доларів клієнти чують уже забуті слова «Доларів у продажу немає. Усі розкупили». Українці розуміють, що цього разу курс зростає не через спекулятивну змову, а з цілком об'єктивних причин. Наш портал детально пояснював причини того, що відбувається у статті Долар знову 42. Тепер надовго. І оптимізму, що долар незабаром повернеться хоча б до позначки 40 грн, не залишилося навіть у найзатятіших мрійників.

Що далі

Як стверджують казначеї, подібне ажіотажне зростання триватиме як мінімум до кінця поточного тижня – поки що бюджетні організації не закінчать розрахунки з контрагентами. Звичайно, Нацбанк робитиме все можливе і неможливе, щоб стримати зростання, проте розгорнути тренд у зворотний бік зараз не під силу навіть йому. А це означає, що найближчими днями ще як мінімум 10-20 копійок долар цілком може додати до поточного курсу.

Тобто у найкращому разі до кінця тижня в обмінках за долар проситимуть 42,40-42,50 грн, якщо не більше. Рятує лише те, що українці сильно збідніли за час війни, і купувати готівкову валюту більшості просто нема за що.

Щодо зниження котирувань – і на міжбанку, і на табло обмінників – це може статися вже на початку наступного року, коли потік «бюджетної гривні» вичерпається, а разом із ним спаде й ажіотаж. Можливо, тоді долару і вдасться на якийсь час подешевшати нижче за 42 гривні, як це часто бувало раніше.