Откуда Украина берет деньги

Война потребовала от бюджета страны огромных расходов. Неделю назад, как уже упоминалось в статье «Опять 38. Почему дорожает доллар», был принят Закон, увеличивающий расходы госбюджета еще на 81 млрд грн.

Уверен, всем интересно, а откуда же Украина берет деньги на войну? Интересные цифры опубликовал в своем телеграмм-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Оказывается, в период с 24 февраля по 12 июля главным источником финансирования бюджета стали гранты и кредиты от внешних партнеров. Общая сумма поступлений - 372,3 млрд грн или 12,6 млрд долларов США. Только за последнюю неделю, как утверждает Железняк, добавилось 50 млрд грн.

На втором месте - поступления от налогов, таможни и госпредприятий. Совокупно они дали 352 млрд грн (было сделано предположение, что поступления за июль составят 65 млрд грн).

На третьем месте - поступления от Национального банка Украины. 225 млрд грн (из 400 запланированных) получены путем выкупа военных ОВГЗ. Еще 19 млрд грн перечислены в госбюджет как прибыль от деятельности НБУ. Итого, 225 + 19 = 244 млрд грн.

Покупка военных ОВГЗ банками, юридическими лицами и простыми гражданами Украины - еще 120,7 млрд грн.

Как видим, внешняя помощь - это пока что 34% от общего финансирования госбюджета. Но есть все предпосылки полагать, что этот процент будет только расти. Давно не секрет, что Украина ведет эту кровавую войну с агрессором благодаря внешней помощи. Теперь вы знаете, насколько мы от нее зависимы.