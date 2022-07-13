Звідки Україна бере гроші

Війна вимагає від бюджету країни величезних витрат. Тиждень тому, як уже згадувалося у статті «Знову 38. Чому дорожчає долар», було ухвалено Закон, який збільшує витрати держбюджету ще на 81 млрд грн.

Впевнений, усім цікаво, а звідки ж Україна бере гроші на війну? Цікаві цифри опублікував у своєму телеграм-каналі народний депутат України Ярослав Железняк.

Виявляється, у період з 24 лютого до 12 липня головним джерелом фінансування бюджету стали гранти та кредити від зовнішніх партнерів. Загальна сума надходжень - 372,3 млрд. грн. або 12,6 млрд. доларів США. Тільки за останній тиждень, як стверджує Желєзняк, додалося 50 млрд. грн.

На другому місці – надходження від податків, митниці та держпідприємств. Сукупно вони дали 352 млрд грн (було зроблено припущення, що надходження за липень становитимуть 65 млрд грн).

На третьому місці – надходження від Національного банку України. 225 млрд грн (із 400 запланованих) отримано шляхом викупу військових ОВДП. Ще 19 млрд грн перераховано до держбюджету як прибуток від діяльності НБУ. Разом, 225 + 19 = 244 млрд. грн.

Купівля військових ОВДП банками, юридичними особами та простими громадянами України – ще 120,7 млрд грн.

Як бачимо, зовнішня допомога – це поки що 34% загального фінансування держбюджету. Але є всі передумови вважати, що цей відсоток тільки зростатиме. Давно не секрет, що Україна веде цю криваву війну з агресором завдяки зовнішній допомозі. Тепер ви знаєте, наскільки ми залежні від неї.