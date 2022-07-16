Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.
1. «Альфа-Банк» меняет название на Sense Bank
«Альфа-Банк» не хочет иметь ничего общего с Россией и поэтому отказался от бренда, который был создан и до сих пор работает в стране-агрессоре. Более детально – в нашей статье.
2. Банки меняют тарифы на карточные операции за рубежом
С 15 августа «Укрсиббанк» повышает тариф на снятие наличных со счетов, которые обслуживаются в тарифном плане New Card, в гривне, долларах США и евро за рубежом:
- 2% в банкоматах группы BNP Paribas и его партнеров, входящих в объединение Global ATM Alliance;
- 3% в других банкоматах за пределами Украины.
«А-Банк» с 13 июля снизил комиссию по операциям quasi-cash (пополнение интернет-кошельков, покупке дорожных чеков, покупка криптовалюты и т.п.) с помощью карт «Желтая» и «Зеленая» за пределами Украины с 3% до 2%. Тариф для операций в Украине – 1% (не изменился).
Sportbank сначала решил снизить комиссию за снятие наличных за границей за счет собственных средств с 2,9% до 2%, но затем передумал и отменил свое решение. В результате комиссия осталась та же – 2,9%.
3. Monobank изменил условия погашения задолженности
С 15 июля банк больше не берет комиссию в размере 4% при погашении «Покупки частями», рассрочки или кредита наличными за счет кредитного лимита карты.
4. Банки продолжают повышать процентные ставки по текущим счетам
AGROPROSPERIS BANK c 9 июля повысил процентную ставку по остатку на карточном счету карты «Мрия»:
- на сумму до 50 000 грн – 7%;
- на сумму от 50 000 до 100 000 грн – 9%;
- на сумму от 100 000 грн – 11%.
С 14 июля Kredobank повысил процентную ставку на остаток на сберегательном счету «Кишеня» до 7% годовых. Правда, повышение будет касаться лишь тех счетов, что открыты после 15 июля 2021 года. По открытым ранее сохранится ставка 0,01% годовых.
Forward Bank с 20 июля повысил процентную ставку на остаток на счете «Ощадний» для физических лиц с 7 до 15% годовых.
Читайте также наш предварительный обзор банковской системы.