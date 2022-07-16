Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. «Альфа-Банк» меняет название на Sense Bank

«Альфа-Банк» не хочет иметь ничего общего с Россией и поэтому отказался от бренда, который был создан и до сих пор работает в стране-агрессоре. Более детально – в нашей статье﻿.

2. Банки меняют тарифы на карточные операции за рубежом

С 15 августа «Укрсиббанк» повышает тариф на снятие наличных со счетов, которые обслуживаются в тарифном плане New Card, в гривне, долларах США и евро за рубежом:

- 2% в банкоматах группы BNP Paribas и его партнеров, входящих в объединение Global ATM Alliance;

- 3% в других банкоматах за пределами Украины.

«А-Банк» с 13 июля снизил комиссию по операциям quasi-cash (пополнение интернет-кошельков, покупке дорожных чеков, покупка криптовалюты и т.п.) с помощью карт «Желтая» и «Зеленая» за пределами Украины с 3% до 2%. Тариф для операций в Украине – 1% (не изменился).

Sportbank сначала решил снизить комиссию за снятие наличных за границей за счет собственных средств с 2,9% до 2%, но затем передумал и отменил свое решение. В результате комиссия осталась та же – 2,9%.

3. Monobank изменил условия погашения задолженности

С 15 июля банк больше не берет комиссию в размере 4% при погашении «Покупки частями», рассрочки или кредита наличными за счет кредитного лимита карты.

4. Банки продолжают повышать процентные ставки по текущим счетам

AGROPROSPERIS BANK c 9 июля повысил процентную ставку по остатку на карточном счету карты «Мрия»:

на сумму до 50 000 грн – 7%;

на сумму от 50 000 до 100 000 грн – 9%;

на сумму от 100 000 грн – 11%.

С 14 июля Kredobank повысил процентную ставку на остаток на сберегательном счету «Кишеня» до 7% годовых. Правда, повышение будет касаться лишь тех счетов, что открыты после 15 июля 2021 года. По открытым ранее сохранится ставка 0,01% годовых.

Forward Bank с 20 июля повысил процентную ставку на остаток на счете «Ощадний» для физических лиц с 7 до 15% годовых.

﻿Читайте также наш предварительный обзор﻿ банковской системы.