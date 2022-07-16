Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, що сталися за останній тиждень.

1. «Альфа-Банк» змінює назву на Sense Bank

Альфа-Банк не хоче мати нічого спільного з Росією і тому відмовився від бренду, який був створений і досі працює в країні-агресорі. Докладніше – у нашій статті.

2. Банки змінюють тарифи на карткові операції за кордоном

З 15 серпня «Укрсиббанк» підвищує тариф на зняття готівки з рахунків, що обслуговуються у тарифному плані New Card, у гривні, доларах США та євро за кордоном:

– 2% у банкоматах групи BNP Paribas та його партнерів, що входять до об'єднання Global ATM Alliance;

– 3% в інших банкоматах за межами України.

«А-Банк» з 13 липня знизив комісію з операцій quasi-cash (поповнення інтернет-гаманців, купівлі дорожніх чеків, купівля криптовалюти тощо) за допомогою карток «Жовта» та «Зелена» за межами України з 3% до 2%. Тариф для операцій в Україні – 1%.

Sportbank спочатку вирішив знизити комісію за зняття готівки за кордоном (за рахунок власних коштів) з 2,9 до 2%, але потім передумав і скасував своє рішення. У результаті комісія залишилася такою самою – 2,9%.

3. Monobank змінив умови погашення заборгованості

З 15 липня банк більше не бере комісію у розмірі 4% при погашенні «Покупки частинами», розстрочки або кредиту готівкою за рахунок кредитного ліміту картки.

4. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за поточними рахунками

AGROPROSPERIS BANK з 9 липня підвищив відсоткову ставку по залишку на картковому рахунку картки «Мрія»:

у сумі до 50 000 грн – 7%;

у сумі від 50 000 до 100 000 грн – 9%;

на суму від 100 000 грн. – 11%.

З 14 липня Kredobank підвищив процентну ставку на залишок на ощадному рахунку «Кишеня» до 7% річних. Щоправда, підвищення стосуватиметься лише тих рахунків, що відкрито після 15 липня 2021 року. За відкритими раніше утримається ставка 0,01% річних.

Forward Bank з 20 липня підвищив процентну ставку на залишок на рахунку «Ощадний» для фізичних осіб із 7 до 15% річних.

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