Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. СБУ арестовал имущество банка «Форвард»

5 июля Служба безопасности Украины сообщила об аресте имущества банка «Форвард», а именно:

- 100% акций общей стоимостью свыше 1 млрд грн;

- здание в центре Киева общей площадью свыше 3000 квадратных метров ориентировочной стоимостью 850 млн грн;

- 5 транспортных средств на общую сумму почти 1,5 млн грн.

Установлено, что часть прибыли банка шла на финансирование войны против Украины.

2. Банки начали устанавливать рыночные курсы валютообмена для безналичных операций

Первым о том, что с 6 июля будет установлен рыночный курс конвертации по картам для снятия наличных, а также всех видов операций за границей, сообщил «ПриватБанк». Вслед за ним то же самое сделал и его главный конкурент – monobank. Их поддержали также банк «Форвард» и «Кредобанк». Остальные банки пока сохраняют курсы для подобных операций ниже рыночных.

3. Банки восстанавливают свои реферальные программы

Неделю назад мы сообщили о запуске реферальной программы «Альфа-Банка». И вот стало известно, что в мобильном приложении банка «ПУМБ» – «ПУМБ Онлайн» появилась ссылка для приглашения друзей. Viber больше не нужен!

Условия реферальной программы не изменились, а вот вознаграждение стало в 2 раза меньше, чем раньше: всего 50 грн.

4. ПриватБанк отменяет бесплатное пополнение карт других банков

С 1 июля «ПриватБанк» ввел комиссию за пополнение карт других банков через терминалы в размере 2%. Изначально нововведение не коснулось только карт банка «ПУМБ».

С 15 июля пополнение карт «ПУМБ» через терминалы самообслуживания «ПриватБанка» тоже станет платным. Комиссия будет составлять те же 2% от суммы пополнения.

В связи с этим «ПУМБ» рекомендует пополнять свои карты через терминалы EasyPay, IBOX, City24, Systema и GlobalMoney, в которых комиссии за пополнение его карт нет.

5. Банки снижают комиссию за конвертацию

«Таскомбанк» с 5 июля снизил комиссию за конвертацию валюты в валюту счета до 1% (было 2%) за операции в валютах USD, EUR, GBP, CHF, PLN и до 2% (было 4%) за операции в других валютах.

А «Райффайзен банк» полностью отменил плату за конвертацию по всем картам, где до этого была комиссия в размере 1%.

6. Monobank отменяет льготные условия по кредитам

С 1 августа по кредитным продуктам будут восстановлены прежние тарифы:

- 3,1% в месяц по карте на остаток задолженности по кредитной карте при выходе из льготного периода;

- 1,9% в месяц на задолженность по рассрочке и кредиту наличными.

На кредиты, открытые до 1 августа, льготный тариф сохранится до окончания срока действия кредитного договора.

7. Вновь заработала программа «ЭКСТРА больше» от «Укрсиббанка»

С 4 июля возобновилось начисление баллов для зарегистрированных карт в программе «ЭКСТРА больше» от «Укрсиббанка» и MasterCard.

За каждые 20 грн расчетов картой клиент получает 1 балл. Клиенты «Укрсиббанка» могут также воспользоваться опцией «Оплата баллами» и вернуть на свой счет сумму ранее сделанной покупки.

Читайте также наш предыдущий обзор﻿ банковской системы.