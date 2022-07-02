Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Monobank запустив перекази у валюті між рахунками родичів

Перший «мобільний» український банк monobank запустив послугу переказів в іноземній валюті – доларах та євро – між рахунками фізичних осіб. Щоправда, послуга буде доступна лише для родичів.

Банк запитує в охочого здійснити переведення номер телефону родича та документи, що підтверджують ступінь спорідненості. Одержувач теж має бути клієнтом monobank і мати валютні картки у тій самій валюті для зарахування. Сам переказ відбувається без комісії.

2. KredoBank запровадив послугу «Перекази з ЄС»

KredoBank запровадив послугу «Перекази з ЄС», що дозволяє здійснювати перекази в євро з країн Євросоюзу на рахунок у KredoBank, використовуючи загальноєвропейську платіжну систему SEPA.

Переказ можна здійснити безготівково з поточного рахунку будь-якого банку ЄС. При цьому використовується номер рахунку у форматі IBAN Польщі. Для здійснення подібних переказів треба мати відкритий рахунок у євро в Kredobank. Термін надходження перекладу з Польщі – від 15 хвилин, з інших країн – до одного робочого дня. Комісії за зарахування переказу немає.

3. «Альфа-Банк» повертає програму лояльності та запускає реферальну програму

З 1 липня Альфа-Банк відновив роботу своєї програми лояльності Cash'U Club. Тепер клієнти банку можуть знову обирати від 2 до 7 категорій (залежно від статусу учасника програми лояльності), у яких нараховуватиметься підвищений кешбек. Також нараховуватиметься стандартний кешбек у розмірі 0,5% при розрахунку за допомогою ApplePay або GooglePay.

Крім того, банк запустив власну реферальну програму «Запросити друга». За кожного запрошеного, який не був до цього клієнтом «Альфа-Банку», банк виплачуватиме по 100 гривень як клієнту, який запросив, так і новому після виконання ним певних умов.

4. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами та поточними рахунками

Unexbank підвищив відсоток на залишок за картковим рахунком UnexSmart з 4 до 6% річних. Відсотки нараховуються на решту своїх коштів на суму, що перевищує 100 гривень.

«Укргазбанк» підвищив відсоток за картковим рахунком «Pro-Запас». З 27 червня для всіх нових продуктів вона становитиме 9% річних на мінімальний залишок за місяць та 4% річних на суму, що перевищує мінімальний місячний залишок.

Piraeus Bank підвищив процентну ставку за ощадним рахунком «Миттєвий» до 6% річних.

5. Банки змінюють тарифи на користування картками за кордоном

Банк «ПУМБ» знизив комісію на зняття готівки за кордоном. Тепер вона становитиме 1%+1$. Щоправда, такий «пільговий» тариф діятиме лише до кінця липня.

А ось Izibank, навпаки, підвищив комісію на зняття готівки за кордоном до 2% 3,5 $. Крім того, банк встановив тимчасовий ліміт на зняття готівки за кордоном в еквіваленті 20 000 гривень.

6. «А-Банк» скасував комісії на поповнення карт готівкою

З 1 липня клієнти «А-Банку» можуть поповнювати свої картки в касах банку безкоштовно без будь-яких лімітів. До цього діяла комісія у розмірі 1% при поповненні карток на суму понад 100 000 гривень.

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