Нацбанк поднял официальный курс доллара

Сегодня в 9:53 на официальном сайте НБУ появилось сообщение﻿, в котором регулятор уведомил, что "с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/дол с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам".

Как указывается в сообщении НБУ, "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать стойкость экономики в условиях войны".

При этом Нацбанк сделал акцент, что официальный курс и далее продолжит оставаться фиксированным. Просто на новом, более высоком уровне.

Ожидается, что коррекция обменного курса увеличит приплыв и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и даст возможность стабилизировать курсовые ожидания.

По информации портала Курс Украины, наличный валютный рынок мгновенно отреагировал на новость ростом цен на наличного "американца".

Таким образом наш инсайд﻿, опубликованный вчера, подтвердился.