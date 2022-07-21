Нацбанк підняв офіційний курс долара

Сьогодні о 9:53 на офіційному сайті НБУ з'явилося повідомлення, у якому регулятор повідомив, що "з 9:00 21 липня 2022 року скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол з урахуванням зміни фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют".

Як зазначається у повідомленні НБУ, "такий крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни".

При цьому Нацбанк наголосив, що офіційний курс і надалі буде залишатися фіксованим. Просто на новому, вищому рівні.

Очікується, що корекція обмінного курсу збільшить приплив і продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку і дасть можливість стабілізувати курсові очікування.

За інформацією порталу Курс України, готівковий валютний ринок миттєво відреагував на новину зростанням цін на готівкового "американця".

Таким чином наш інсайд, опублікований учора, підтвердився.