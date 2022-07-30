Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк предпринимает очередные действия, направленные на сдерживание падения национальной валюты

На этот раз виновными в росте курса доллара (который уже объявлен «спекулятивным») назначены небанковские финансовые компании (выражаясь простым языком, валютные обменники).

Со вчерашнего вечера, согласно последнему постановлению﻿ НБУ, обменникам запрещено на цифровых табло выставлять надписи, сообщающие о курсе той или иной валюты. Нарушителей будут штрафовать и наказывать вплоть до аннулирования лицензии на валютообменные операции. Поэтому не удивляйтесь, если сегодня вы не увидите привычных табло с курсами доллара и евро на улицах своего города.

2. Сразу несколько банков начали продажу безналичной валюты на депозит

Курс продажи – официальный курс НБУ (36,5686) + 1%. Также банки устанавливают свои дополнительные комиссии за оформление покупки на межбанковском валютном рынке.

В настоящее время этим занимаются:

«Укргазбанк»;

«Таскомбанк»;

«Аккордбанк».

OTP bank.

С понедельника 1.08. к ним добавится также и monobank: об этом в своем телеграм-канале уже сообщил один из основателей банка Олег Гороховский.



Кроме того, некоторые банки предлагают клиентам оформить депозит, но валюту предлагают не по официальному, а по собственному коммерческому курсу.

3. С 26 июля начались выплаты вкладчикам «Мегабанка»

Выплаты производятся во всех банках – участниках Фонда гарантирования вкладов по всем депозитам, независимо от срока их окончания. Депозиты в долларах выплачиваются в гривне по курсу 29,2549 гривен (на день объявления банка неплатежеспособным). Учитывая, что рыночный курс доллара уже достиг 42 гривен, потери тех, у кого в «Мегабанке» были валютные депозиты, превысили 30%.

В четырех банках можно получить выплаты из Фонда гарантирования вкладов дистанционно (не обращаясь в отделение банка):

«ПриватБанк»;

«Укргазбанк»;

«ПУМБ»;

«Південний».

За 26 и 27 июля вкладчикам «Мегабанка» уже выплачено более 1 млрд гривен.

4. Izibank возобновил кредитование клиентов

С 25 июля банк возобновил кредитование клиентов, при этом существенно изменив условия.

Кроме повышенной процентной ставки (для новых клиентов она составит 59%, для старых – останется неизменной – 37%), банк также исключил из перечня операций, входящих в льготный период, т.н. «наличные операции», а именно:

- переводы средств;

- выдача наличных в банкоматах и т.п.

В список операций, входящих в льготный период, согласно последних изменений входят:

- покупки (онлайн / офлайн) через POS-терминал;

- оплата коммунальных услуг через приложение банка и сторонние сервисы;

- пополнение мобильного телефона как через приложение банка, так и на сайтах операторов связи.

5. Банки продолжают повышать процентные ставки по текущим счетам и депозитам

В частности, с 1 августа «Альфа-Банк Украина» (который переименовывается в Sense Bank) поднимает ставку для карт Cameleon до 8% годовых, а по «Доходному сейфу» - до 9% годовых в зависимости от пакета услуг.

Кроме того, «Альфа-Банк» предлагает клиентам новый депозит «Максимальный» с частично свободным движением средств под 10/14% годовых. Минимальная сумма вклада – 100 000 гривен. В случае снятия части средств на сумму снятия начисляются 10% годовых, на остаток – 14%.

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