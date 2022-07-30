Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.
1. Национальный банк предпринимает очередные действия, направленные на сдерживание падения национальной валюты
На этот раз виновными в росте курса доллара (который уже объявлен «спекулятивным») назначены небанковские финансовые компании (выражаясь простым языком, валютные обменники).
Со вчерашнего вечера, согласно последнему постановлению НБУ, обменникам запрещено на цифровых табло выставлять надписи, сообщающие о курсе той или иной валюты. Нарушителей будут штрафовать и наказывать вплоть до аннулирования лицензии на валютообменные операции. Поэтому не удивляйтесь, если сегодня вы не увидите привычных табло с курсами доллара и евро на улицах своего города.
2. Сразу несколько банков начали продажу безналичной валюты на депозит
Курс продажи – официальный курс НБУ (36,5686) + 1%. Также банки устанавливают свои дополнительные комиссии за оформление покупки на межбанковском валютном рынке.
В настоящее время этим занимаются:
- «Укргазбанк»;
- «Таскомбанк»;
- «Аккордбанк».
- OTP bank.
С понедельника 1.08. к ним добавится также и monobank: об этом в своем телеграм-канале уже сообщил один из основателей банка Олег Гороховский.
Кроме того, некоторые банки предлагают клиентам оформить депозит, но валюту предлагают не по официальному, а по собственному коммерческому курсу.
3. С 26 июля начались выплаты вкладчикам «Мегабанка»
Выплаты производятся во всех банках – участниках Фонда гарантирования вкладов по всем депозитам, независимо от срока их окончания. Депозиты в долларах выплачиваются в гривне по курсу 29,2549 гривен (на день объявления банка неплатежеспособным). Учитывая, что рыночный курс доллара уже достиг 42 гривен, потери тех, у кого в «Мегабанке» были валютные депозиты, превысили 30%.
В четырех банках можно получить выплаты из Фонда гарантирования вкладов дистанционно (не обращаясь в отделение банка):
- «ПриватБанк»;
- «Укргазбанк»;
- «ПУМБ»;
- «Південний».
За 26 и 27 июля вкладчикам «Мегабанка» уже выплачено более 1 млрд гривен.
4. Izibank возобновил кредитование клиентов
С 25 июля банк возобновил кредитование клиентов, при этом существенно изменив условия.
Кроме повышенной процентной ставки (для новых клиентов она составит 59%, для старых – останется неизменной – 37%), банк также исключил из перечня операций, входящих в льготный период, т.н. «наличные операции», а именно:
- переводы средств;
- выдача наличных в банкоматах и т.п.
В список операций, входящих в льготный период, согласно последних изменений входят:
- покупки (онлайн / офлайн) через POS-терминал;
- оплата коммунальных услуг через приложение банка и сторонние сервисы;
- пополнение мобильного телефона как через приложение банка, так и на сайтах операторов связи.
5. Банки продолжают повышать процентные ставки по текущим счетам и депозитам
В частности, с 1 августа «Альфа-Банк Украина» (который переименовывается в Sense Bank) поднимает ставку для карт Cameleon до 8% годовых, а по «Доходному сейфу» - до 9% годовых в зависимости от пакета услуг.
Кроме того, «Альфа-Банк» предлагает клиентам новый депозит «Максимальный» с частично свободным движением средств под 10/14% годовых. Минимальная сумма вклада – 100 000 гривен. В случае снятия части средств на сумму снятия начисляются 10% годовых, на остаток – 14%.
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