Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, що сталися за останній тиждень.

1. Національний банк вживає чергові дії, спрямованих на стримування падіння національної валюти

Цього разу винними у зростанні курсу долара (який вже оголосили «спекулятивним») призначили небанківські фінансові компанії (говорячи простою мовою, валютні обмінники).

З учорашнього вечора, згідно з останньою постановою НБУ, обмінникам заборонено на цифрових табло виставляти написи, які повідомляють про курс тієї чи іншої валюти. Порушників штрафуватимуть та каратимуть аж до анулювання ліцензії на валютообмінні операції. Тому не дивуйтеся, якщо сьогодні ви не побачите звичних табло з курсами долара та євро на вулицях свого міста.

2. Відразу кілька банків розпочали продаж безготівкової валюти на депозит

Курс продажу – офіційний курс НБУ (36,5686) + 1%. Також банки встановлюють свої додаткові комісії для оформлення купівлі на міжбанківському валютному ринку.

Нині цим займаються:

"Укргазбанк";

"Таскомбанк";

"Акордбанк".

OTP Bank.

З понеділка 1.08. до них додасться також і monobank – про це у своєму телеграм-каналі вже повідомив один із засновників банку Олег Гороховський.

Крім того, деякі банки пропонують клієнтам оформити депозит, але валюту пропонують не за офіційним, а за власним комерційним курсом.

3. З 26 липня розпочалися виплати вкладникам «Мегабанку»

Виплати здійснюються у всіх банках – учасниках Фонду гарантування вкладів за всіма депозитами, незалежно від терміну їх закінчення. Депозити у доларах виплачуються у гривні за курсом 29,2549 гривень (на день оголошення банку неплатоспроможним). Враховуючи, що ринковий курс долара вже сягнув 42 гривень, втрати тих, хто має у «Мегабанку» валютні депозити, перевищили 30%.

У чотирьох банках можна отримати виплати з Фонду гарантування вкладів дистанційно (не звертаючись до відділення банку):

"ПриватБанк";

"Укргазбанк";

"ПУМБ";

"Південний".

За 26 та 27 липня вкладникам «Мегабанку» вже виплачено понад 1 млрд гривень.

4. Izibank відновив кредитування клієнтів

З 25 липня банк відновив кредитування клієнтів, при цьому суттєво змінивши умови.

Крім підвищеної відсоткової ставки (для нових клієнтів вона становитиме 59%, для старих – залишиться незмінною – 37%), банк також виключив із переліку операцій, що входять у пільговий період, т.зв. «готівкові операції», а саме:

- Перекази коштів;

- видача готівки у банкоматах тощо.

До списку операцій, що входять у пільговий період, згідно з останніми змінами входять:

- покупки (онлайн / офлайн) через POS-термінал;

- оплата комунальних послуг через додаток банку та сторонні послуги;

- Поповнення мобільного телефону як через додаток банку, так і на сайтах операторів зв'язку.

5. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за поточними рахунками та депозитами

Зокрема, з 1 серпня "Альфа-Банк Україна" (який перейменовується в Sense Bank) підіймає ставку для карт Cameleon до 8% річних, а за "Прибутковим сейфом" - до 9% річних залежно від пакета послуг.

Крім того, Альфа-Банк пропонує клієнтам новий депозит «Максимальний» з частково вільним рухом коштів під 10/14% річних. Мінімальна сума вкладу – 100 тисяч гривень. У разі зняття частини коштів у сумі зняття нараховуються 10% річних, залишок – 14%.

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