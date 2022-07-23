Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Національний банк ухвалив низку важливих змін щодо роботи валютного ринку та банківської системи

У четвер 21 липня Нацбанк скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25%, до 36,5686 грн/$. При цьому офіційний курс, як і раніше, залишився фіксованим.

Крім того, були внесені такі зміни до роботи валютного ринку та банківської системи:

- з 21 липня банкам дозволено продавати громадянам безготівкову валюту з подальшим її розміщенням на депозит терміном від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень (в еквіваленті);

- ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено з місячного на тижневий: 12,5 тисячі гривень (в еквіваленті) на сім календарних днів;

- зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон з гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) до 30 тисяч гривень (в еквіваленті);

- встановлений щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта у банку, відкритих у національній валюті.

2. "Мегабанк" ліквідують

Національний банк України ухвалив рішення №362-рш від 21 липня 2022 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мегабанк». Нагадаємо, 2 червня 2022 року правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних. Після цього був пошук інвестора, але процес скінчився нічим.

3. "Альфа-Банк" змінює умови зняття готівки в касі

З 1 серпня повертається комісія за зняття готівки у тих пакетах, де вона була раніше (до початку війни). За всіма тарифними пакетами, як і до війни, тепер можна зняти без комісії двічі на місяць.

Крім того, збільшено термін очікування замовленої суми. Тепер отримати замовлену заздалегідь суму в касі можна:

не раніше ніж через 5 робочих днів - для суми у гривні;

не раніше, ніж через 10 робочих днів, - для суми у доларах США та євро.

Без замовлення, як і раніше, можна зняти валюту до 1000 доларів/євро.

4. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за поточними рахунками та депозитами

Зокрема, Forward Bank з 20 липня підвищив ставку за Ощадним рахунком до 15% річних для суми до 300 тисяч гривень і 4,5% - для суми понад 300 тисяч гривень.

«Укргазбанк» підвищив облікову ставку за «ЕКО-гаманцем» до 7% річних.

5. Банки почали знижувати комісії за операції за кордоном

Так, «Банк Власний Рахунок» з 19 липня знизив комісію за зняття готівки за кордоном:

з 15% до 2% – за рахунок власних коштів;

з 20% + 3 $ до 6% + 3 $ - за рахунок кредитних коштів.

Розрахунок в інтернет-магазинах та торгових точках за кордоном картами банку тепер – без комісії (була комісія 10%).

«А-Банк» знизив комісію за зняття готівки з гривневих карток за кордоном з 3% до 2%.

6. "А-Банк" зняв обмеження на операції з використанням кредитного ліміту

Тепер можна знімати готівку в будь-яких банкоматах, касі А-Банку та торгових точках та робити перекази за рахунок кредитних коштів на інші картки в ABank24.

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