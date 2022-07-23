Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.
1. Национальный банк принял ряд важных изменений, касающихся работы валютного рынка и банковской системы
В четверг 21 июля Нацбанк скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25%, до 36,5686 грн/$. При этом официальный курс, как и до этого, остался фиксированным.
Кроме того, были внесены следующие изменения в работу валютного рынка и банковской системы:
- с 21 июля банкам разрешено продавать гражданам безналичную валюту с последующим ее размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен (в эквиваленте);
- лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за рубежом изменен с месячного на недельный: 12,5 тысяч гривен(в эквиваленте) на семь календарных дней;
- уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тысяч гривен (в эквиваленте) до 30 тысяч гривен (в эквиваленте);
- установлен ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.
2. «Мегабанк» ликвидируют
Национальный банк Украины принял решение №362-рш от 21 июля 2022 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Мегабанк». Напомним, 2 июня 2022 года правление НБУ приняло решение отнести АО «Мегабанк» к категории неплатежеспособных. После этого был поиск инвестора, но процесс закончился ничем.
3. «Альфа-Банк» меняет условия снятия наличных в кассе
С 1 августа возвращается комиссия за снятие наличных в тех пакетах, где она была раньше (до начала войны). По всем тарифным пакетам, как и до войны, теперь можно снять без комиссии 2 раза в месяц.
Кроме того, увеличен срок ожидания заказанной суммы. Теперь получить заказанную заранее сумму в кассе можно:
- не ранее, чем через 5 рабочих дней, - для суммы в гривне;
- не ранее, чем через 10 рабочих дней, - для суммы в долларах США и евро.
Без заказа, как и прежде, можно снять валюту в сумме до 1000 долларов/евро.
4. Банки продолжают повышать процентные ставки по текущим счетам и депозитам
В частности, Forward Bank с 20 июля повысил ставку по «Сберегательному счету» до 15% годовых для суммы до 300 тысяч гривен и 4,5% - для суммы свыше 300 тысяч гривен.
«Укргазбанк» повысил учетную ставку по «ЭКО-кошельку» до 7% годовых.
5. Банки начали снижать комиссии за операции за границей
Так, «Банк Власний Рахунок» с 19 июля снизил комиссию за снятие наличных за границей:
- с 15% до 2% - за счет собственных средств;
- с 20%+3$ до 6%+3$ - за счет кредитных средств.
Расчет в интернет-магазинах и торговых точках за границей картами банка теперь – без комиссии (была комиссия 10%).
«А-Банк» снизил комиссию за снятие наличных с гривневых карт за границей с 3% до 2%.
6. «А-Банк» снял ограничения на операции с использованием кредитного лимита
Теперь можно снимать наличные в любых банкоматах, кассе А-Банка и торговых точках и делать переводы за счет кредитных средств на другие карты в ABank24.
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