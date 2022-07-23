Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк принял ряд важных изменений, касающихся работы валютного рынка и банковской системы

В четверг 21 июля Нацбанк скорректировал﻿ официальный курс гривны к доллару США на 25%, до 36,5686 грн/$. При этом официальный курс, как и до этого, остался фиксированным.

Кроме того, были внесены следующие изменения в работу валютного рынка и банковской системы:

- с 21 июля банкам разрешено продавать гражданам безналичную валюту с последующим ее размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен (в эквиваленте);

- лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за рубежом изменен с месячного на недельный: 12,5 тысяч гривен(в эквиваленте) на семь календарных дней;

- уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тысяч гривен (в эквиваленте) до 30 тысяч гривен (в эквиваленте);

- установлен ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

2. «Мегабанк» ликвидируют

Национальный банк Украины принял решение №362-рш от 21 июля 2022 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Мегабанк». Напомним, 2 июня 2022 года правление НБУ приняло решение отнести АО «Мегабанк» к категории неплатежеспособных. После этого был поиск инвестора, но процесс закончился ничем.

3. «Альфа-Банк» меняет условия снятия наличных в кассе

С 1 августа возвращается комиссия за снятие наличных в тех пакетах, где она была раньше (до начала войны). По всем тарифным пакетам, как и до войны, теперь можно снять без комиссии 2 раза в месяц.

Кроме того, увеличен срок ожидания заказанной суммы. Теперь получить заказанную заранее сумму в кассе можно:

не ранее, чем через 5 рабочих дней, - для суммы в гривне;

не ранее, чем через 10 рабочих дней, - для суммы в долларах США и евро.

Без заказа, как и прежде, можно снять валюту в сумме до 1000 долларов/евро.

4. Банки продолжают повышать процентные ставки по текущим счетам и депозитам

В частности, Forward Bank с 20 июля повысил ставку по «Сберегательному счету» до 15% годовых для суммы до 300 тысяч гривен и 4,5% - для суммы свыше 300 тысяч гривен.

«Укргазбанк» повысил учетную ставку по «ЭКО-кошельку» до 7% годовых.

5. Банки начали снижать комиссии за операции за границей

Так, «Банк Власний Рахунок» с 19 июля снизил комиссию за снятие наличных за границей:

с 15% до 2% - за счет собственных средств;

с 20%+3$ до 6%+3$ - за счет кредитных средств.

Расчет в интернет-магазинах и торговых точках за границей картами банка теперь – без комиссии (была комиссия 10%).

«А-Банк» снизил комиссию за снятие наличных с гривневых карт за границей с 3% до 2%.

6. «А-Банк» снял ограничения на операции с использованием кредитного лимита

Теперь можно снимать наличные в любых банкоматах, кассе А-Банка и торговых точках и делать переводы за счет кредитных средств на другие карты в ABank24.

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