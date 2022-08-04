Резников назвал извращением отчет Amnesty International с обвинениями ВСУ

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал «свидетельством потери адекватности» и «извращением» отчет Amnesty International, в котором организация обвиняет ВСУ в нарушении законов войны, сообщает Новое время.

"Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, — это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет" , — написал он в Facebook.

Он добавил, что любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей — это «извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали».

"Единственная причина, почему сотни тысяч наших граждан еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять — это самоотверженные героические действия Сил Обороны Украины" , — пишет Резников.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны и создании опасности для мирных жителей из-за размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

Украинский офис Amnesty International сообщили, что не имеют отношения к фиксированию подобных фактов и подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой».