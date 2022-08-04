Стефанишина: временная защита для украинцев в ЕС будет действовать до 2024 года

Статус временной защиты для украинцев в Евросоюзе будет действовать по меньшей мере до весны 2024 года, сообщает Новое время.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 4 августа.

Стефанишина рассказала, что во время встречи с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон они договорились о том, что статус временной защиты будет действовать до весны 2024 года. Его получили более 5 миллионов украинцев.

Также Стефанишина и Йоханссон зафиксировали, что ограничений для украинцев, которые возвращаются в ЕС, не будет — появится отдельное разъяснение о процедурах регистрации таких граждан.

Вице-премьер обсудила с еврокомиссаром работу над тем, чтобы создать для украинских граждан условия для доступа к образованию, медицине, трудоустройству и соответствующему проживанию.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ЕС впервые активировал Директиву о временной защите. Ее действие делает более простым пересечение границы и обеспечивает защиту базовых прав украинцев в других странах. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабной войны Украину покинули более 10 миллионов человек.