WP: РФ будет следить за Украиной с помощью иранского спутника

Издание The Washington Post со ссылкой на западных чиновников в сфере безопасности сообщает, что Россия готовится запустить разведывательный спутник по заказу Ирана, однако несколько месяцев будет использовать его для наблюдения за своими военными целями в Украине, сообщает Украинская правда.

Российское космическое агентство "Роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника, получившего название "Хайям", во исполнение соглашения с Ираном.

Спутник будет запущен российской ракетой-носителем "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане. В заявлении "Роскосмоса" подтверждается, что запуск позволит вывести на орбиту "оборудование дистанционного зондирования по запросу Исламской Республики Иран".

Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-V", которая будет включать в себя камеру высокого разрешения. Это предоставит Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе, пишет издание.