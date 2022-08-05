WP: РФ будет следить за Украиной с помощью иранского спутника
Издание The Washington Post со ссылкой на западных чиновников в сфере безопасности сообщает, что Россия готовится запустить разведывательный спутник по заказу Ирана, однако несколько месяцев будет использовать его для наблюдения за своими военными целями в Украине, сообщает Украинская правда.
Российское космическое агентство "Роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника, получившего название "Хайям", во исполнение соглашения с Ираном.
Спутник будет запущен российской ракетой-носителем "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане. В заявлении "Роскосмоса" подтверждается, что запуск позволит вывести на орбиту "оборудование дистанционного зондирования по запросу Исламской Республики Иран".
Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-V", которая будет включать в себя камеру высокого разрешения. Это предоставит Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе, пишет издание.
"Но Иран может не сразу взять под контроль спутник. Россия, которая изо всех сил пыталась достичь своих военных целей во время пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в этом конфликте, заявили два чиновника на условиях анонимности, сославшись на деликатность, связанную со сбором разведданных", - сообщает WP.