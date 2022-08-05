Какие страны ЕС в июне приняли больше всего украинцев

В докладе Евростата указано, что Польша, Румыния и Ирландия возглавили список стран Евросоюза, которые в течение июня приютили больше украинцев, выехавших за границу из-за войны, сообщает Европейская правда.

В июне среди тех стран, по которым есть данные, больше всего украинцев получили временную защиту в Польше (более 60 тысяч). На втором месте – Румыния с 10 360 и Ирландия с 6990. Отметим, в отчете нет данных по ряду стран, в том числе Германии и Чехии, куда едет очень много украинцев, и после дополнения статистики тройка лидеров может измениться.

In June 2022, the countries with the highest number of Ukrainians who received the temporary protection status were:



???????? 60 125

???????? 10 360

???????? 6 985

???????? 6 920



More up-to-date numbers on Ukrainians in the EU are available in the latest Eurostat report ????????#StandWithUkraine — European Commission ???????? (@EU_Commission) August 5, 2022

Если учитывать количество принятых людей относительно количества собственного населения, то наибольшую долю украинцев приняла Польша (1,6 на тысячу населения), Латвия (1,5 на тысячу населения), Ирландия (1,4 на тысячу) и Литва (1,3 на тысячу).

Количество людей, получающих временную защиту, заметно уменьшилось во всех 19 странах-членах, по которым доступны данные: в Польше - почти на 36 тысяч по сравнению с маем, в Литве - более 13400, в Болгарии - почти 13 тысяч, Румынии – на 10 тысяч.

В целом по состоянию на июнь в Польше статус временной защиты получили 1,2 млн украинцев, в Болгарии – более 118 тысяч, во Франции – почти 65 тысяч, в Литве – почти 49 тысяч, Бельгии – около 48 тысяч, Румынии – около 43,5 тысяч.

Около четверти всех украинцев, обратившихся за временной защитой – дети, из них больше всего – в Польше (26% от общего количества украинцев, получивших защиту в стране). Более 70% украинских детей в ЕС – не старше 14 лет.