Подразделение ССО "Азов" взяло в плен пять российских оккупантов
Подразделение сил специальных операций "Азов" взяло в плен пять российских оккупантов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram.
"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "деэнер".
Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена.
Это кодекс чести солдата, обязательный для "азовца", с какой бы мразью ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке.
Потому что мы – "Азов", потому что мы – воины, а не стая собак, как наш враг".
Белецкий подчеркнул, что кроме этого это фонд для обмена украинских собратьев по оружию.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.