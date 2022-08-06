США в ООН озвучили окончательную позицию относительно ядерного оружия

Соединенные Штаты выступают за ликвидацию ядерного оружия в мире. Однако признают, что есть определенные факторы, которые мешают достижению этой цели, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Об этом заявлил заместитель министра обороны США Колин Кол во время выступления в ООН.

"Несмотря на проблемы в текущей обстановке в области безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействие с другими государствами, обладающими ядерным оружием, где это возможно, для снижения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями" , - сказал чиновник.

По его словам, ядерному разоружению мешают полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также ядерные угрозы со стороны Кремля.

Кроме этого, Кол добавил, что на вопрос нераспространения ядерного оружия оказывает давление: