ОВА: оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву
Российские оккупанты ночью в очередной раз ударили ракетами по Николаеву. В результате атак два человека тяжелоранены, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Ночью, 6 августа, около 03:30 враг нанес ракетные удары по городу. В результате тяжело ранены два человека. Также повреждены жилые здания. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", - написал он.
Напомним, что в Николаеве в ночь на 6 августа слышали звуки взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.