ОВА: оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву

Российские оккупанты ночью в очередной раз ударили ракетами по Николаеву. В результате атак два человека тяжелоранены, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 6 августа, около 03:30 враг нанес ракетные удары по городу. В результате тяжело ранены два человека. Также повреждены жилые здания. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется" , - написал он.

Напомним, что в Николаеве в ночь на 6 августа слышали звуки взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.