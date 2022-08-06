Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк внес изменения, направленные на поддержку деятельности волонтеров

В очередном постановлении﻿ НБУ Национальный банк дал возможность банкам не применять лимит на расчеты физических лиц – волонтеров с гривневых карт за рубежом с целью покупки товаров военного назначения при условии выполнения ими перечисленных в Постановлении требований.

К перечню товаров, которые могут покупать волонтеры – физлица, принадлежат: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

2. «Альфа-Банк Украина» меняет тарифы по кредитным картам

С 1 сентября 2022 года «Альфа-Банк» вводит комиссию за обслуживание основной кредитной карты в тарифах RED, «Фокс Клуб», «Вигода», «Максимум» (все тарифные планы), «Альфа Travel» и Cameleon. Плата в размере 100 гривен будет взиматься ежемесячно в случае наличия задолженности в сумме свыше 20 гривен.

Задолженность – это сумма средств, которая включает санкционированную (задолженность в льготном периоде), просроченную, несанкционированную задолженность и проценты, начисляемые на остаток задолженности на карточном счету за текущий расчетный период.

3. Банк «Власний Рахунок» анонсировал новые тарифы на снятие наличных

С 3 сентября меняется плата за снятие наличных на кассах магазинов:

- 20 грн за снятие в украинских магазинах;

- 3$ - за пределами Украины. Плата взимается в гривне по коммерческому курсу доллара США на момент проведения операции.

Максимальная сумма снятия наличных на кассе украинских магазинов – 6000 грн за один раз.

4. Банк «Глобус» меняет тарифы на переводы на другие банки

С 22 августа меняются тарифы на переводы с карты на карту. Для карт «Globus Plus» перевод собственных средств на карты за пределами приложения банка станет платным – 1% независимо от суммы операции. Кроме того, по всем картам банка, включая «Ощадну» и «Globus Plus»:

- комиссия за перевод средств через систему электронных платежей (СЭП) НБУ (он же платеж по реквизитам) в приложении банка – 2 раза в месяц бесплатно независимо от суммы операции, следующие – бесплатно при условии, что сумма операции меньше 10 000 грн; больше 10 000 грн – 0,5% от суммы, но не больше 1000 грн;

- переводыс карты на карту в приложении банка на карты других банков – бесплатно до 10 раз,но не больше 50 000 грн в месяц; последующие платежи – 2% от суммы. Кроме того, если, например, в текущем месяце уже использованы 45 000 грн лимита, и нужно перевести 5300 грн, то комиссия будет применяться на всю сумму, а не на 300 грн превышения.

5. «Альфа-Банк Украина» изменил условия предоставления «Мгновенной рассрочки»

С 4 августа оформление «Мгновенной рассрочки» осуществляется на следующих условиях:

- годовая ставка – 0,01% годовых;

- ежемесячная комиссия будет зависеть от срока, на который будет оформляться рассрочка, и составляет:

1,8% на срок 3 и 6 месяцев;

2,5% на срок 9 и 12 месяцев;

2,9% на срок 18 и 24 месяца.

6. Sportbank в августе возобновил начисление кешбэка

Правда, речь идет о т.н. «партнерском» кешбэке, т.е. о покупках в строго определенном перечне интернет-магазинов и на интернет-сайтах. Например, за покупку абонемента в кинотеатре SWEET.TV начислят 10% кешбэка при оплате картой Sportbank, а при оформлении полиса страхования на сайте Polis.Ua – 15%.

Напомним, что в настоящее время кешбэк начисляется при оплате картами следующих банков:

monobank,

А-банк,

ПУМБ,

Альфа-Банк Украина,

Piraeus Bank.

﻿Читайте также наш предварительный обзор﻿ банковской системы.