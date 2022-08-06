Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк вніс зміни, спрямовані на підтримку діяльності волонтерів

У черговій постанові НБУ Національний банк дав можливість банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб – волонтерів з гривневих карт за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення за умови виконання ними перерахованих у Постанові вимог.

До переліку товарів, які можуть купувати волонтери – фізособи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання медичної допомоги.

2. «Альфа-Банк Україна» змінює тарифи за кредитними картками

З 1 вересня 2022 року «Альфа-Банк» вводить комісію за обслуговування основної кредитної картки в тарифах RED, «Фокс Клуб», «Вигода», «Максимум» (всі тарифні плани), «Альфа Travel» та Cameleon. Плата у розмірі 100 гривень стягуватиметься щомісяця у разі наявності заборгованості понад 20 гривень.

Заборгованість – це сума коштів, що включає санкціоновану (заборгованість у пільговому періоді), прострочену, несанкціоновану заборгованість та відсотки, що нараховуються на залишок заборгованості на картковому рахунку за поточний розрахунковий період.

3. Банк «Власний Рахунок» анонсував нові тарифи на зняття готівки

З 3 вересня змінюється плата за зняття готівки на касах магазинів:

- 20 грн. за зняття в українських магазинах;

- 3$ – за межами України. Плата стягується у гривні за комерційним курсом долара США на момент проведення операції.

Максимальна сума зняття готівки на касі українських магазинів – 6000 грн. за один раз.

4. Банк «Глобус» змінює тарифи на перекази на інші банки

З 22 серпня змінюються тарифи на перекази з картки на картку. Для карток «Globus Plus» переказ власних коштів на картки поза додатком банку стане платним – 1% незалежно від суми операції. Крім того, по всіх картах банку, включаючи «Ощадну» та «Globus Plus»:

- комісія за переказ коштів через систему електронних платежів (СЕП) НБУ (він же платіж за реквізитами) у додатку банку – 2 рази на місяць безкоштовно незалежно від суми операції, наступні – безкоштовно за умови, що сума операції менша за 10 000 грн; більше 10 000 грн – 0,5% від суми, але не більше ніж 1000 грн;

- переказ картки на картку в додатку банку на картки інших банків – безкоштовно до 10 разів, але не більше 50 000 грн на місяць; наступні платежі - 2% від суми. Крім того, якщо, наприклад, у поточному місяці вже використано 45 000 грн ліміту, і потрібно перевести 5300 грн, то комісія застосовуватиметься на всю суму, а не на 300 грн перевищення.

5. "Альфа-Банк Україна" змінив умови надання "Миттєвої розстрочки"

З 4 серпня оформлення «Миттєвої розстрочки» здійснюється на таких умовах:

- річна ставка – 0,01% річних;

- щомісячна комісія залежатиме від строку, на який оформлятиметься розстрочка, та складає:

1,8% терміном 3 і 6 місяців;

2,5% терміном 9 і 12 місяців;

2,9% терміном 18 і 24 місяці.

6. Sportbank у серпні відновив нарахування кешбеку

Щоправда, йдеться про т.зв. "партнерському" кешбеку, тобто. про покупки у строго визначеному переліку інтернет-магазинів та на інтернет-сайтах. Наприклад, за покупку абонемента в кінотеатрі SWEET.TV нарахують 10% кешбеку при оплаті карткою Sportbank, а при оформленні поліса страхування на сайті Polis.Ua – 15%.

Нагадаємо, що на даний час кешбек нараховується при оплаті картками наступних банків:

monobank,

А-банк,

ПУМБ,

Альфа-Банк Україна,

Piraeus Bank.

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