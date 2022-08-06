Банківська система України: що змінилося за тиждень
Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.
1. Національний банк вніс зміни, спрямовані на підтримку діяльності волонтерів
У черговій постанові НБУ Національний банк дав можливість банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб – волонтерів з гривневих карт за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення за умови виконання ними перерахованих у Постанові вимог.
До переліку товарів, які можуть купувати волонтери – фізособи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання медичної допомоги.
2. «Альфа-Банк Україна» змінює тарифи за кредитними картками
З 1 вересня 2022 року «Альфа-Банк» вводить комісію за обслуговування основної кредитної картки в тарифах RED, «Фокс Клуб», «Вигода», «Максимум» (всі тарифні плани), «Альфа Travel» та Cameleon. Плата у розмірі 100 гривень стягуватиметься щомісяця у разі наявності заборгованості понад 20 гривень.
Заборгованість – це сума коштів, що включає санкціоновану (заборгованість у пільговому періоді), прострочену, несанкціоновану заборгованість та відсотки, що нараховуються на залишок заборгованості на картковому рахунку за поточний розрахунковий період.
3. Банк «Власний Рахунок» анонсував нові тарифи на зняття готівки
З 3 вересня змінюється плата за зняття готівки на касах магазинів:
- 20 грн. за зняття в українських магазинах;
- 3$ – за межами України. Плата стягується у гривні за комерційним курсом долара США на момент проведення операції.
Максимальна сума зняття готівки на касі українських магазинів – 6000 грн. за один раз.
4. Банк «Глобус» змінює тарифи на перекази на інші банки
З 22 серпня змінюються тарифи на перекази з картки на картку. Для карток «Globus Plus» переказ власних коштів на картки поза додатком банку стане платним – 1% незалежно від суми операції. Крім того, по всіх картах банку, включаючи «Ощадну» та «Globus Plus»:
- комісія за переказ коштів через систему електронних платежів (СЕП) НБУ (він же платіж за реквізитами) у додатку банку – 2 рази на місяць безкоштовно незалежно від суми операції, наступні – безкоштовно за умови, що сума операції менша за 10 000 грн; більше 10 000 грн – 0,5% від суми, але не більше ніж 1000 грн;
- переказ картки на картку в додатку банку на картки інших банків – безкоштовно до 10 разів, але не більше 50 000 грн на місяць; наступні платежі - 2% від суми. Крім того, якщо, наприклад, у поточному місяці вже використано 45 000 грн ліміту, і потрібно перевести 5300 грн, то комісія застосовуватиметься на всю суму, а не на 300 грн перевищення.
5. "Альфа-Банк Україна" змінив умови надання "Миттєвої розстрочки"
З 4 серпня оформлення «Миттєвої розстрочки» здійснюється на таких умовах:
- річна ставка – 0,01% річних;
- щомісячна комісія залежатиме від строку, на який оформлятиметься розстрочка, та складає:
- 1,8% терміном 3 і 6 місяців;
- 2,5% терміном 9 і 12 місяців;
- 2,9% терміном 18 і 24 місяці.
6. Sportbank у серпні відновив нарахування кешбеку
Щоправда, йдеться про т.зв. "партнерському" кешбеку, тобто. про покупки у строго визначеному переліку інтернет-магазинів та на інтернет-сайтах. Наприклад, за покупку абонемента в кінотеатрі SWEET.TV нарахують 10% кешбеку при оплаті карткою Sportbank, а при оформленні поліса страхування на сайті Polis.Ua – 15%.
Нагадаємо, що на даний час кешбек нараховується при оплаті картками наступних банків:
- monobank,
- А-банк,
- ПУМБ,
- Альфа-Банк Україна,
- Piraeus Bank.
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