Доллар: опять 41. Что дальше

Уходящая неделя на валютном рынке не ознаменовалась какими-либо громкими событиями: все банки продолжили работать, Национальный банк не принял очередных «курсообразующих» решений, и для наблюдателей со стороны могло показаться, что «в Багдаде все спокойно». Вот только доллар продолжил медленно, но уверенно расти в цене, возвращаясь к недавно достигнутым максимумам.

Если в прошлый понедельник столичные оптовые обменные пункты предлагали его по 40,10-40,15 гривен, и могло показаться, что курс вот-вот вновь вернется ниже психологического уровня 40 гривен, то уже неделю спустя ценники поднялись до 41,00- 41,05 гривен. И желающих покупать по такой цене хватает.

В «госбанках», по указке «свыше», курс продажи доллара не превышает отметку 40 гривен: по 39,99 продают в «Укрэксимбанке» и «Ощадбанке», по 39,95 – в «Укргазбанке», а в «Приватбанке» - по 39,90. Точнее создают видимость, что продают. В реальности же из всех этих банков продажей наличной валюты занимался только Приват, в котором до субботы стоял курс 39,10. Но, очевидно, слишком много вопросов по поводу нерыночного курса в конце концов вынудили и его поднять ценник, а многочисленным клиентам, прочитавшим нашу статью﻿ «Где и как дешево купить доллары», начали отказывать в продаже.

Существенным фактором, сдерживающим рост, стали задержки с выплатой денег военным. По информации портала «Курс Украины», выплаты сдвинули на конец августа, поскольку в бюджете пока просто нет достаточной суммы. Привлечь средства путем размещения ОВГЗ Министерство финансов не смогло, т.к. с предложенной доходностью (до 16%) брать ценные бумаги практически никто не захотел. И теперь остро встал вопрос, где взять нужную сумму? В крайнем случае, выручит Национальный банк, но этот вариант стараются оставить «напоследок».

На межбанковском валютном рынке активизировались экспортеры. На уходящей неделе впервые в этом месяце сумма выкупленной Национальным банком валюты превысила сумму проданной им в результате интервенций на 75,37 млн долларов. Однако для наличного рынка это ничего не значит. Зафиксированный на очередном уровне официальный курс доллара уже опять отличается от рыночного на 12%, и чувствуется, что это далеко не предел.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Уровень 41,00 грн/$ не может сдержать дальнейший рост курса доллара, который только усилится, когда военным все же выплатят всё положенное. К активным покупателям валюты уже присоединился бизнес, напуганный идеями ввести 10%-ный налог на прибыль. Да и близость осени пугает последних «гривнеоптимистов» и толкает их к фиксации убытка.

По мнению аналитиков портала «Курс Украины», следующим уровнем стабилизации курса может стать 42,50-42,60 грн/$, т.е. текущий годовой максимум. К этим цифрам курс будет двигаться в оставшиеся дни лета.