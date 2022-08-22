Долар: знову 41. Що далі

Тиждень, що минає, на валютному ринку не ознаменувався якими-небудь гучними подіями: всі банки продовжили працювати, Національний банк не прийняв чергових «курсотворчих» рішень, і для спостерігачів з боку могло здатися, що «в Багдаді все спокійно». Ось тільки долар продовжив повільно, але впевнено зростати у ціні, повертаючись до нещодавно досягнутих максимумів.

Якщо минулого понеділка столичні оптові обмінні пункти пропонували його по 40,10-40,15 гривень, і могло здатися, що курс ось-ось знову повернеться нижче за психологічний рівень 40 гривень, то вже через тиждень цінники піднялися до 41,00-41, 05 гривень. І охочих купувати за такою ціною вистачає.

У «держбанках», за вказівкою «зверху», курс продажу долара не перевищує позначки 40 гривень: по 39,99 продають в «Укрексімбанку» та «Ощадбанку», по 39,95 – в «Укргазбанку», а в «Приватбанку» - за 39,90. Точніше створюють видимість, що продають. Насправді ж з усіх цих банків продажем готівкової валюти займався лише Приват, у якому до суботи стояв курс 39,10. Але, очевидно, дуже багато питань щодо неринкового курсу зрештою змусили його підняти цінник, а численним клієнтам, які прочитали нашу статтю «Де і як дешево купити долари», почали відмовляти у продажу.

Істотним чинником, який стримує зростання, стали затримки з виплатою грошей військовим. За інформацією порталу «Курс України», виплати перенесли на кінець серпня, оскільки у бюджеті поки що просто немає достатньої суми. Залучити кошти шляхом розміщення ОВДП Міністерство фінансів не спромоглося, адже із запропонованою прибутковістю (до 16%) брати цінні папери практично ніхто не захотів. І тепер гостро постало питання, де взяти потрібну суму? У крайньому разі виручить Національний банк, але цей варіант намагаються залишити «наостанок».

На міжбанківському валютному ринку активізувалися експортери. Цього тижня вперше цього місяця сума викупленої Національним банком валюти перевищила суму проданої ним у результаті інтервенцій на 75,37 млн доларів. Однак для готівкового ринку це нічого не означає. Зафіксований на черговому рівні офіційний курс долара вже знову відрізняється від ринкового на 12% і відчувається, що це далеко не межа.

Що далі чекати від валютного курсу?

Рівень 41,00 грн/$ не може стримати подальшого зростання курсу долара, який тільки посилиться, коли військовим усе ж таки виплатять усе належне. До активних покупців валюти вже приєднався бізнес, наляканий ідеями запровадити 10% податок на прибуток. Та й наближення осені лякає останніх «гривнеоптимістів» та штовхає їх до фіксації збитків.

На думку аналітиків порталу «Курс України», наступним рівнем стабілізації курсу може стати 42,50-42,60 грн/$, тобто поточний річний максимум. До цих цифр курс рухатиметься в дні літа, що залишилися.