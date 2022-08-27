Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Нацбанк предупредил об опасности попадания в наличных оборот специально поврежденных банками на временно оккупированных территориях банкнот

Во вторник 23 августа на сайте НБУ появилось официальное предупреждение об опасности попадания в наличный оборот банкнот гривны, специально поврежденных банками во время действия военного положения с территорий, находящихся во временной оккупации. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков.

Банкноты могут быть повреждены различными механическими способами:

отрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение;

разрезание пополам или на три части;

просверливание в банкноте трех или больше отверстий;

специальными растворами или красящими веществами с закрашиванием не менее 50% площади банкноты.

Национальный банк предупреждает, что подобные банкноты не надо принимать во время наличных расчетов, т.к. они перестали быть платежным средством. Банки не имеют права совершать обмен юридическим и физическим лицам поврежденных вышеупомянутыми способами банкнот, а обязаны изымать их, направлять в Национальный банк для исследования и информировать о подобных случаях правоохранительные органы.

20 августа о попытках пополнения банковских карт через терминалы IBOX купюрами, похищенными из Ощадбанка в Херсоне, сообщил один из основателей Monobank Олег Гороховский.

2. Банки начали возвращать прежние (довоенные) тарифы по картам

В частности, SenseBank («Альфа-Банк Украина») с 1 октября возвращает ежемесячную плату по пакетам услуг при невыполнении одного из условий «бесплатности». Размер платы и условия – те же, что действовали до 24 февраля 2022 года.

Банк обращает внимание, что первое списание платы за обслуживание при невыполнении условия будет осуществлено уже 1 октября, поэтому необходимо выполнять условия, уже начиная с 1 сентября.

3. Банки меняют ставки по депозитам

«ПУМБ» с 24 августа повысил процентные ставки по депозитам. В частности, по депозиту «Свободный» процентная ставка выросла на 1%, до 7% годовых. При этом для ранее открытых депозитов «Свободный» ставка осталась на прежнем уровне.

«МТБ Банк» снизил ставку по депозиту «Мобильные сбережения» на 1%, до 6,5 годовых.

4. «ПриватБанк» убрал из списка депозитов «Приват-вклад»

Теперь его больше нельзя открыть ни в одной из валют. Ранее открытые «Приват-вклады» продолжат действовать до конца срока.

5. «Таскомбанк» изменил плату за переводы по реквизитам

С 24 августа стоимость переводов по реквизитам (как на другие банки, так и на счета клиентов «Таскомбанка») в интернет-банке TAS2U будет составлять:

при переводе до 20 000 гривен – 5 гривен;

при переводе свыше 20 000 гривен – 100 гривен.

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