Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Нацбанк попередив про небезпеку потрапляння в обіг банкнот, спеціально пошкоджених банками на тимчасово окупованих територіях

У вівторок 23 серпня на сайті НБУ з'явилося офіційне попередження про небезпеку потрапляння у готівку банкнот гривні, спеціально пошкоджених банками під час дії воєнного стану з територій, що знаходяться в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами чи мародерами із захоплених відділень банків.

Банкноти можуть бути пошкоджені різними механічними способами:

відрізання не менше половини банкноти та її знищення;

розрізання навпіл чи три частини;

просвердлювання у банкноті трьох або більше отворів;

спеціальними розчинами або барвниками з зафарбовуванням не менше 50% площі банкноти.

Національний банк попереджає, що такі банкноти не варто приймати під час готівкових розрахунків, оскільки вони перестали бути платіжним засобом. Банки не мають права здійснювати обмін юридичним та фізичним особам ушкоджених вищезгаданими способами банкнот, а зобов'язані вилучати їх, направляти до Національного банку для дослідження та інформувати про такі випадки правоохоронні органи.

20 серпня про спроби поповнення банківських карток через термінали IBOX купюрами, викраденими з Ощадбанку в Херсоні, повідомив один із засновників Monobank Олег Гороховський.

2. Банки почали повертати колишні (довоєнні) тарифи за картками

Зокрема, SenseBank («Альфа-Банк Україна») з 1 жовтня повертає щомісячну плату за пакетами послуг за невиконання однієї з умов «безкоштовності». Розмір плати та умови – ті самі, що діяли до 24 лютого 2022 року.

Банк звертає увагу, що перше списання плати за обслуговування за невиконання умови буде здійснено вже 1 жовтня, тому необхідно виконувати умови, вже починаючи з 1 вересня.

3. Банки змінюють ставки за депозитами

«ПУМБ» з 24 серпня підвищив відсоткові ставки за депозитами. Зокрема, за депозитом «Вільний» відсоткова ставка зросла на 1%, до 7% річних. При цьому для відкритих депозитів «Вільний» ставка залишилася на колишньому рівні.

«МТБ Банк» знизив ставку за депозитом «Мобільні заощадження» на 1%, до 6,5 річних.

4. ПриватБанк прибрав зі списку депозитів Приват-вклад

Тепер його більше не можна відкрити в жодній із валют. Раніше відкриті «Приват-вклади» продовжуватимуть діяти до кінця терміну.

5. «Таскомбанк» змінив плату за перекази за реквізитами

З 24 серпня вартість переказів за реквізитами (як на інші банки, так і на рахунки клієнтів «Таскомбанку») в інтернет-банку TAS2U складатиме:

при переказі до 20 000 гривень – 5 гривень;

при переказі понад 20 000 гривень – 100 гривень.

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