Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, що сталися за останній тиждень.

1. Національний банк дозволив комерційним банкам продаж банківських металів

З 20 серпня у відділеннях банків дозволено продаж клієнтам банківських металів з фізичним постачанням (тобто злитків із золота, срібла, платини, паладію).

На думку Національного банку, таке рішення сприятиме стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку за рахунок часткової переорієнтації попиту з готівкової валюти на банківські метали.

2. «Приватбанк» влаштував розпродаж валюти за курсом, нижчим від ринкового

У відділеннях «Приватбанку» минулого тижня можна було купити долари за курсом 39,10 грн/$ при тому, що ринковий курс досяг позначки 41 грн/$. Щоправда, для цього необхідно було мати відкриту в банку валютну картку, на яку зараховувалася покупка.

Касирам у разі відсутності в касі готівкової валюти дозволили продавати безготівкову валюту шляхом зарахування на банківську картку. Після покупки валюту можна замовити та отримати у тому відділенні, яке зручніше для клієнта. Більш детально – у нашій статті.

3. Monobank збільшить комісію за зняття готівки у банкоматах

З 1 вересня Monobank підніме тариф за зняття готівки з банківських карток за рахунок власних коштів з 0,5 до 0,9%. Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.

Якщо на Білу карту йдуть цільові виплати, їх, як і раніше, можна буде знімати без комісії, але не більше ніж 50 000 грн на місяць.

4. "Таскомбанк" почав відновлювати кредитні ліміти за картками

"Таскомбанк" почав повертати своїм активним клієнтам ліміти за кредитними картками, які прибрав на початку війни, на довоєнний рівень. Щоправда, через відсутність кешбеку на операції з кредиток інтерес до кредитних карток банку нині невисокий.

5. Monobank вводить плату за перевипуск карток та обслуговування неактивного залишку

Перевипуск Чорної, Білої, дитячої фізичних карток тепер коштує 100 грн. Перевипуск пластикової картки «monobank Platinum» тепер коштуватиме 200 грн (на 50 грн дорожче, ніж раніше).

Перевипуск віртуальної картки залишається безкоштовним.

Крім того, за всіма картками (крім «єПідтримки», «monobank Platinum» та «IRON Bank») запроваджується плата за обслуговування неактивного рахунку з позитивним залишком коштів – 100 грн на місяць, але не більше залишку коштів (у мінус списуватись не буде) .

Неактивним у банку вважають рахунок, за яким протягом 36 місяців поспіль не здійснювалося жодних рухів (крім списання коштів на користь банку та виплати відсотків за депозитами).

6. Карти «Piraeus Bank» можна підключати до сервісу Apple Pay

З 16 серпня всі власники карток VISA від «Piraeus Bank» отримали можливість користуватися сервісом Apple Pay. Розрахуватися в магазині картою, доданою до програми Wallet, можна з телефонів iPhone SE, iPhone 6 і пізніших моделей, а також з Apple Watch.

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