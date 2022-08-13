Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Ще один український банк оголошено неплатоспроможним

9 серпня 2022 року Правління Національного банку України ухвалило рішення оголосити АТ «БАНК СІЧ» неплатоспроможним. Це вже другий випадок оголошення банку неплатоспроможним із початку війни.

Усі вкладники банку отримають компенсацію своїх заощаджень у банку у повному розмірі з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом вкладникам банку буде виплачено 1229,7 млн гривень.

Валютні вклади будуть перераховані за курсом НБУ на момент оголошення банку неплатоспроможним. Тобто. доларові буде переведено в гривню за курсом 36,5686 гривень, вклади в євро – за курсом 37,3804 гривень.

2. Банки дають можливість оформляти депозити конвертацій без відвідування відділень.

Першим, хто це реалізував, був «Акордбанк». І ось у мобільному додатку «ЕКО-банк онлайн» від «Укргазбанку» теж з'явилася можливість перетворити гривню на долари з паралельним оформленням депозиту «ЕКО-депозит» терміном від 3 місяців.

Курс продажу доларів – 36,9343 грн/$. Комісія купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку – 0,5% від суми. При оформленні депозиту у сумі 1350$ підсумковий курс (з урахуванням комісії) виходить 37,1190 грн/$.

Крім згаданих, про можливість відкрити депозити конвертацій онлайн оголосили «А-Банк» і Monobank.

3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за поточними рахунками та депозитами

З 11 серпня «Укргазбанк» нараховує за карткою «PRO-запас» на мінімальний залишок протягом календарного місяця 10% річних та 5% річних на частину, що перевищує мінімальний залишок. Ставка фіксується на 1 рік з моменту відкриття картки.

Крім того, «Укргазбанк» підняв до 10% річних ставку за депозитом «ЕКО-гаманець».

Також Izibank з 5 серпня повернув нарахування відсотків на решту власних коштів за карткою: 5% річних на решту від 100 гривень.

Крім того, Izibank дає додаткові +0,25% до процентної ставки при оформленні гривневого депозиту на будь-який термін, якщо увімкнути опцію «автопролонгація». Пропозиція діє до 31.08.2022 включно.

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