Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Еще один украинский банк объявлен неплатежеспособным

9 августа 2022 года Правление Национального банка Украины приняло решение объявить АО «БАНК СИЧ» неплатежеспособным﻿. Это уже второй случай объявления банка неплатежеспособным с начала войны.

Все вкладчики банка получат компенсацию своих сбережений в банке в полном размере из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Всего вкладчикам банка будет выплачено 1229,7 млн гривен.

Валютные вклады будут пересчитаны по курсу НБУ на момент объявления банка неплатежеспособным. Т.е. долларовые будут переведены в гривну по курсу 36,5686 гривен, вклады в евро – по курсу 37,3804 гривен.

2. Банки дают возможность оформлять конвертационные депозиты без посещения отделений

Первым, кто это реализовал, был «Аккордбанк». И вот в мобильном приложении «ЭКО-банк онлайн» от «Укргазбанка» тоже появилась возможность превратить гривну в доллары с параллельным оформлением депозита «ЭКО-депозит» сроком от 3 месяцев.

Курс продажи долларов – 36,9343 грн/$. Комиссия на покупку валюты на межбанковском валютном рынке – 0,5% от суммы. При оформлении депозита на сумму 1350$ итоговый курс (с учетом комиссии) выходит 37,1190 грн/$.

Кроме упомянутых, о возможности открыть конвертационные депозиты онлайн объявили «А-Банк» и Monobank.

3. Банки продолжают повышать процентные ставки по текущим счетам и депозитам

С 11 августа «Укргазбанк» начисляет по карте «PRO-запас» на минимальный остаток в течение календарного месяца 10% годовых и 5% годовых на часть, превышающую минимальный остаток. Ставка фиксируется на 1 год с момента открытия карты.

Кроме того, «Укргазбанк» поднял до 10% годовых ставку по депозиту «ЭКО-кошелек».

Также Izibank с 5 августа вернул начисление процентов на остаток собственных средств по карте: 5% годовых на остаток от 100 гривен.

Кроме того, Izibank дает дополнительные +0,25% к процентной ставке при оформлении гривневого депозита на любой срок, если включить опцию «автопролонгация». Предложение действует до 31.08.2022 включительно.

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