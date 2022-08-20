Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк разрешил коммерческим банкам продажу банковских металлов

С 20 августа в отделениях банков разрешена продажа клиентам банковских металлов с физической поставкой (т.е. слитков из золота, серебра, платины, палладия).

По мнению Национального банка, такое решение будет способствовать стабилизации ситуации на наличном валютном рынке за счет частичной переориентации спроса с наличной валюты на банковские металлы.

2. «Приватбанк» устроил распродажу валюты по курсу ниже рыночного

В отделениях «Приватбанка» на уходящей неделе можно было купить доллары по курсу 39,10 грн/$ при том, что рыночный курс достиг отметки 41 грн/$. Правда, для этого необходимо было иметь открытую в банке валютную карту, на которую и зачислялась покупка.

Кассирам в случае отсутствия в кассе наличной валюты разрешили продавать безналичную валюту путем зачисления ее на банковскую карту. После покупки валюту можно заказать и получить в том отделении, которое более удобно для клиента. Более детально – в нашей статье﻿.

3. Monobank увеличит комиссию за снятие наличных в банкоматах

С 1 сентября Monobank поднимет тариф за снятие наличных с банковских карт за счет собственных средств с 0,5 до 0,9%. Тариф за снятие кредитных средств останется без изменений.

Если на Белую карту идут целевые выплаты, их, как и раньше, можно будет снимать без комиссии, но не больше 50 000 грн в месяц.

4. «Таскомбанк» начал восстанавливать кредитные лимиты по картам

«Таскомбанк» начал возвращать своим активным клиентам лимиты по кредитным картам, которые убрал в начале войны, на довоенный уровень. Правда, из-за отсутствия кешбэка на операции по кредиткам интерес к кредитным картам банка сейчас невысокий.

5. Monobank вводит плату за перевыпуск карт и обслуживание неактивного остатка

Перевыпуск Черной, Белой, детской физических карт теперь стоит 100 грн. Перевыпуск пластиковой карты «monobank Platinum» теперь будет стоить 200 грн (на 50 грн дороже, чем раньше).

Перевыпуск виртуальной карты остается бесплатным.

Кроме того, по всем картам (кроме «єПідтримки», «monobank Platinum» и «IRON Bank») вводится плата за обслуживание неактивного счета с положительным остатком средств – 100 грн в месяц, но не больше остатка средств (в минус списываться не будет).

Неактивным в банке считают счет, по которому в течение 36 месяцев подряд не производилось никаких движений (кроме списания средств на пользу банка и выплаты процентов по депозитам).

6. Карты «Piraeus Bank» можно подключать в сервис Apple Pay

C 16 августа все держатели карт VISA от «Piraeus Bank» получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Pассчитаться в магазине картой, добавленной в приложение Wallet, можно с телефонов iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

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