Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Три банка возобновили начисление кешбэка

Поскольку с 1 сентября международные платежные системы подняли ставку интерчейндж до 1%, это позволило трем украинским банкам – «Таскомбанку», Sportbank’у и Izibank’у – возобновить начисление кешбэка на операции по своим картам.

«Таскомбанк» не только вернул начисление кешбэка для карт «Большая пятерка» и Pudra Card, но и подключил к этой программе новые карты: Lime Card, «Социальную», Marsala Card (по заранее заданным категориям) и Obsidian Card (0,5% на все расчеты, кроме исключений).

Sportbank предложил на выбор 6 категорий, из которых можно выбрать две. При этом при расчетах кредитными средствами начисляется 1%, а при расчетах собственными средствами – 0,5% кешбэка по каждой из категорий.

Izibank предложил на выбор 16 различных категорий (некоторые скомпонованы по две в одном варианте), при этом как при расчете кредитными, так и своими средствами начисляется 0,5% кешбэка (исключение составляет категория «Продукты», по которой Izibank начисляет 1,5% кешбэка).

«Таскомбанк» по карте «Большая пятерка» начисляет 1% «чистыми» за расчеты на АЗС и в супермаркетах и 0,5% по остальным операциям при расчетах кредитными средствами; по карте PudraCard – 2% «чистыми» за расчеты в магазинах одежды и обуви, аптеках, косметических и массажных салонах за счет кредитных средств.

По кредитной карте Lime Card – 1% «чистыми» за покупки на АЗС, в супермаркетах, а также в категориях «досуг», «техника» и «все для дома»

По карте «Социальная» - 1% «чистыми» за расчеты в аптеках и 0,5% за остальные расчеты (кроме исключений).

По кредитной карте Marsala Card – 2% «чистыми» на путешествия, досуг, одежду и обувь, авто и АЗС за счет кредитных средств.

По карте Obsidian Card – 0,5% «чистыми» на все расчеты (кроме исключений).

2. Банки начали увеличивать старые и вводить новые комиссии по картам

«Альфа- Банк Украина» (Sense Bank) c 1 октября повышает комиссию за снятие собственных средств свыше бесплатного лимита по всем пакетам услуг и карте «Cameleon» – 3% (минимум 25 гривен, 1$, 1EUR).

«ПУМБ» с 10 сентября вводит комиссию за снятие наличных в долларах США, евро, польских злотых и английских фунтах стерлингов с карты «ВсеКарта» в размере 1% от суммы. До этого дважды в месяц можно было снять наличные бесплатно при условии, что общая сумма снятия не превышала эквивалент 500 000 гривен. В то же время, если у клиента ежедневно в течение месяца на текущих и депозитных счетах было более 500 единиц валюты, то в следующий месяц клиент может снять средства 2 раза без комиссии (но не более эквивалента 500 000 гривен), а дальше – по стандартным условиям, т.е. за 1% от суммы.

Также с 10 сентября пополнение «ВсеКарты», карт Black Platinum и Premiere в евро становится бесплатным (было – 1%), для других валют – без изменений (т.е. без комиссии).

Izibank с 5 сентября вводит плату за снятие валюты в кассе «Таскомбанка» в размере 0,75% + 15 гривен. Все средства, зачисленные до 22:00 2 сентября, можно будет снять в кассе «Таскомбанка» без комиссии.

3. «Альфа-Банк Украина» (Sense Bank) снизил лимиты бесплатного снятия наличных в банкоматах

По пакету услуг White: было 30 000 гривен в месяц, стало 20 000 гривен в месяц.

По пакету услуг Black: было 100 000 гривен в месяц, стало 50 000 гривен в месяц.

По пакету услуг Graphite: было 150 000 гривен в месяц, стало 100 000 гривен в месяц.

По карте «Сameleon»: было 30 000 гривен в месяц, стало 20 000 гривен в месяц.

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