Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Три банки відновили нарахування кешбеку

Оскільки з 1 вересня міжнародні платіжні системи підняли ставку інтерчейндж до 1%, це дозволило трьом українським банкам – «Таскомбанку», Sportbank'у та Izibank'у – відновити нарахування кешбеку на операції за своїми картками.

«Таскомбанк» не тільки повернув нарахування кешбеку для карт «Велика п'ятірка» та Pudra Card, але й підключив до цієї програми нові карти: Lime Card, «Соціальну», Marsala Card (за заздалегідь заданими категоріями) та Obsidian Card (0,5% на всі розрахунки, крім винятків).

Sportbank запропонував на вибір шість категорій, з яких можна вибрати дві. При цьому при розрахунках кредитними коштами нараховується 1%, а при розрахунках власними коштами – 0,5% кешбеку за кожною категорією.

Izibank запропонував на вибір 16 різних категорій (деякі скомпоновані по дві в одному варіанті), при цьому як при розрахунку кредитними, так і своїми коштами нараховується 0,5% кешбеку (виняток становить категорія «Продукти», за якою Izibank нараховує 1,5% кешбеку).

«Таскомбанк» за карткою «Велика п'ятірка» нараховує 1% «чистими» за розрахунки на АЗС та в супермаркетах та 0,5% за іншими операціями при розрахунках кредитними коштами; за карткою PudraCard – 2% «чистими» за розрахунки в магазинах одягу та взуття, аптеках, косметичних та масажних салонах за рахунок кредитних коштів.

За кредитною карткою Lime Card – 1% «чистими» за покупки на АЗС, у супермаркетах, а також у категоріях «дозвілля», «техніка» та «все для дому»

За картою «Соціальна» – 1% «чистими» за розрахунки в аптеках та 0,5% за інші розрахунки (крім винятків).

За кредитною карткою Marsala Card – 2% «чистими» на подорожі, дозвілля, одяг та взуття, авто та АЗС за рахунок кредитних коштів.

По карті Obsidian Card – 0,5% чистими на всі розрахунки (крім винятків).

2. Банки почали збільшувати старі та вводити нові комісії з карток

«Альфа-Банк Україна» (Sense Bank) з 1 жовтня підвищує комісію за зняття власних коштів понад безкоштовний ліміт за всіма пакетами послуг та картою Cameleon – 3% (мінімум 25 гривень, 1$, 1EUR).

«ПУМБ» з 10 вересня запроваджує комісію за зняття готівки у доларах США, євро, польських злотих та англійських фунтах стерлінгів із картки «ВсеКарта» у розмірі 1% від суми. До цього двічі на місяць можна було зняти готівку за умови, що загальна сума зняття не перевищувала еквівалент 500 000 гривень. Водночас якщо у клієнта щодня протягом місяця на поточних та депозитних рахунках було понад 500 одиниць валюти, то наступного місяця клієнт може зняти кошти 2 рази без комісії (але не більше ніж еквівалент 500 000 гривень), а далі – за стандартними умовами, тобто за 1% від суми.

Також з 10 вересня поповнення «ВсеКарти», карток Black Platinum та Premiere в євро стає безкоштовним (було – 1%), для інших валют – без змін (тобто без комісії).

Izibank з 5 вересня запроваджує плату за зняття валюти в касі «Таскомбанку» у розмірі 0,75% + 15 гривень. Усі кошти, зараховані до 22.00 2 вересня, можна буде зняти в касі «Таскомбанку» без комісії.

3. «Альфа-Банк Україна» (Sense Bank) знизив ліміти безкоштовного зняття готівки в банкоматах

За пакетом послуг White: було 30 тисяч гривень на місяць, стало 20 тисяч гривень на місяць.

За пакетом послуг Black: було 100 тисяч гривень на місяць, стало 50 тисяч гривень на місяць.

За пакетом послуг Graphite: було 150 тисяч гривень на місяць, стало 100 тисяч гривень на місяць.

За картою Сameleon: було 30 тисяч гривень на місяць, стало 20 тисяч гривень на місяць.

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